El cicle 'Joc al Ninot', amb 8 funcions de 4 companyies

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 36 edició de la Fira de Titelles de Lleida ja comença a rodar i ahir va presentar la programació de la seua primera activitat paral·lela del 2025, el 28 Cicle Joc al Ninot, un programa destinat al públic infantil que, en quatre de matinals de diumenge entre gener i febrer, oferirà el mateix nombre d’espectacles farcits d’històries, aventures i cançons amb els titelles com a protagonistes. Com en cada edició, l’auditori de CaixaForum Lleida acollirà vuit representacions (dos per companyia cada diumenge a les 11.00 i 12.30) de muntatges dirigits especialment a nens d’entre 2 i 8 anys.

Enguany, Joc al Ninot es posicionarà com una activitat paral·lela, un aperitiu de la Fira de Titelles de Lleida, ja que el públic podrà gaudir d’espectacles i companyies que han participat anteriorment en alguna edició de la Fira amb notable èxit.

Valeria Guglietti, Txo Titelles, Titiriteros de Binéfar i Centre de Titelles, protagonistes del cicle

El cicle s’iniciarà el 12 de gener, de la mà de Valeria Guglietti, que posarà en escena l’espectacle No toquin les meves mans, que va visitar Lleida a la Fira del 2006. Es tracta d’una obra en la qual les ombres xineses es troben amb el cinema mut, el titella, el còmic i la música.

El següent diumenge, el 19 de gener, serà la companyia Txo Titelles la que omplirà l’escenari de CaixaForum per presentar als més petits Cotó, un conill que viu al poble de Conill-Conillam amb altres conills i tots molt diferents.

El 26 de gener, Titiriteros de Binéfar seran els que arrancaran els aplaudiments del públic amb el seu espectacle La faula de la guineu. Un clàssic del repertori d’aquesta companyia que presentarà la història d’un avi, l’últim habitant d’un poble del Pirineu, i la seua relació amb una guineu. Un cant a la vida i una metàfora de la relació de l’home amb la naturalesa.

Finalment, el 2 de febrer culminarà Joc al Ninot el Centre de Titelles de Lleida i el seu espectacle On vas, Moby Dick?, la història de la popular balena blanca explicada per al públic familiar. Entrades ja a la venda a firatitelles.com i titelleslleida.com.