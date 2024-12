Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Délica Chamber Orchestra, un conjunt format exclusivament per músiques de prestigioses escoles europees, va protagonitzar ahir el concert de Nadal de BBVA, que va reunir més de 750 convidats a l’Auditori Enric Granados de Lleida. L’espectacle tenia per títol Clàssics del rock i les artistes van interpretar un repertori amb temes de cantants i bandes com The Beatles i Nirvana, passant per Queen i Michael Jackson.