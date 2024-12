Exposició a l'IEI per una alimentació sostenible

Inauguració ahir de la mostra, que es podrà visitar a la Zona Zero de l’IEI fins al 16 de febrer. - AMADO FORROLLA

La Zona Zero de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida acull des d’ahir i fins al pròxim dia 16 de febrer l’exposició Menja, Actua, Impacta, una iniciativa de Fundesplai per aconseguir una alimentació saludable i sostenible fent reflexionar sobre com menjant es pot canviar el món.

La inauguració va comptar amb el director de l’IEI, Andreu Vàzquez, i el director general adjunt de Fundesplai i comissari de l’exposició, Carles Xifra. Es tracta d’una mostra itinerant de l’exposició que, amb el mateix nom, estarà durant tot l’any a l’espai de Fundesplai al Prat de Llobregat. L’exposició ha estat guardonada amb el Premi Estratègia NAOS (Nutrició, Activitat Física i prevenció de l’Obesitat) 2023, pel ministeri de Consum i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició; el Premi CCNIEC de l’Institut d’Estudis Catalans 2023 a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària; i el Premi Responsabilitat Gastronòmica dels Premis Slow Food Barcelona 2022, entre d’altres.

Així, Menja, Actua, Impacta és la primera acció del projecte Demà, per crear un espai d’activació i de transformació personal i col·lectiva centrat en la sostenibilitat i la convivència.