El film 'El 47', favorit dels Goya amb catorze nominacions

La pel·lícula El 47, dirigida per Miguel Barrena, amb 14 nominacions, i La infiltrada, d’Arantxa Echevarría, amb 13, es converteixen en les favorites de la 39a edició dels Premis Goya que se celebraran a Granada per primera vegada, el 8 de febrer del 2025. Així ho van anunciar ahir els actors Álvaro Cervantes i Natalia de Molina, que van presentar l’edició des de la ciutat andalusa, amb l’Alhambra com a teló de fons i retent un homenatge a l’actriu madrilenya Marisa Paredes, que va morir aquest dimarts.

A les dos ficcions anteriors les segueixen Segundo premio, amb 11 nominacions, i l’últim de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, amb 10.

Pel capgròs a Millor Pel·lícula competiran Casa en flames (amb un total de 7 nominacions), El 47, La estrella azul, La infiltrada i Segundo premio. A Millor Direcció optaran Pedro Almodóvar, Arantxa Echevarría, Paula Ortiz (La virgen roja), Aitor Arregi i Jon Garaño Marco (Marco), Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez (Segundo premio).

Pel que fa al Goya a Millor Actriu, estan nominades tant l’americana Julianne Moore com l’anglesa Tilda Swinton –tant una com l’altra companyes de rodatge al film d’Almodóvar–, juntament amb Carolina Yuste per La infiltrada, Emma Vilarasau per Casa en flames i Patricia López Arnaiz per Los destellos.

Pel que fa al Goya a Millor Actor, aspiraran a l’estatueta Alberto San Juan per Casa en flames, Eduard Fernández, protagonista de Marco, Alfredo Castro per Polvo serán, Vito Sanz per Volveréis i Urko Olazábal per Soy Nevenka.

Entre les cintes iberoamericanes nominades, es troben Agárrame fuerte de l’Uruguai, Aún estoy aquí del Brasil, El jockey de l’Argentina, El lugar de la otra de Xile i Memorias de un cuerpo que arde de Costa Rica. Quant a les cintes europees, estan nominades les franceses El conde de Montecristo i Emilia Pérez, la italiana La Quimera, l’anglesa La zona de interés i Flow, de Letònia.