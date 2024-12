Llotja i Auditori tanquen l'any a vessar

Els dos grans equipaments culturals públics de Lleida, la Llotja i l’Auditori, tancaran l’any a vessar de públic. El primer a comprovar-ho va ser l’Orfeó Lleidatà, que ahir va tornar a omplir el Teatre de la Llotja amb tot un clàssic ja en aquestes dates, el Christmas & Hits. La formació coral lleidatana, dirigida per Pol Pastor, va protagonitzar un muntatge especial d’aniversari per celebrar tota una dècada d’èxit a la Llotja per Nadal, sumant més de 10.000 espectadors. La coral va oferir un homenatge als musicals més populars de Broadway, grans hits nadalencs com els tradicionals Fum, fum, fum i El noi de la mare, i una selecció dels millors moments del Christmas d’aquests deu anys. D’altra banda, el teatre públic acomiadarà aquest 2024 amb un altre ple de públic dijous vinent, Sant Esteve. Serà a càrrec del popular Mag Lari, que portarà a Lleida el seu nou espectacle de màgia, Strafalari, per al qual ahir ja s’havien venut més de 900 butaques del miler d’aforament. D’altra banda, l’Auditori Enric Granados també té tres últimes cites musicals aquest 2024 amb plens de públic. De fet, avui diumenge ja no queden entrades per disfrutar de la Banda Municipal de Lleida i la seua adaptació de l’òpera Carmen, juntament amb la mezzosoprano Paula Costes i el tenor Francesc Rodoreda. Divendres vinent, l’Orquestra Simfònica del Vallès repetirà èxit amb el seu també tradicional concert de danses i valsos, per al qual ahir amb prou feines quedaven unes quantes entrades. Igual que dissabte amb el Concert de Nadal de la coral lleidatana Veus.kat, a punt de penjar el cartell d’entrades esgotades.