Depedro, primer nom del Músiques Disperses

El cantautor madrileny Jairo Zavala, conegut com Depedro.

El músic, cantant i compositor madrileny Jairo Zavala, conegut artísticament com Depedro, és el primer nom revelat del cartell del divuitè Festival Músiques Disperses (MUD) de neofolk de Lleida, que se celebrarà del 13 al 16 de març. Amb tres dècades de trajectòria musical, Depedro ha fet gires pels cinc continents, ha col·laborat amb músics d’arreu del món en diferents idiomes i els seus discos han estat publicats en més de trenta països. Després de més de deu anys en diferents bandes, des del 2007 va començar la seua carrera en solitari com Depedro amb el suport de Vetusta Morla, que van convidar-lo a tocar en viu aquelles cançons que no encaixaven en cap dels grups amb què Zavala tocava aleshores. Ara arribarà a Lleida, el 14 de març al Teatre de la Llotja, amb el seu últim disc, Un lugar perfecto, produït pel multiinstrumentista, compositor i arranjador Gustavo Guerrero, productor entre d’altres d’artistes de Natalia Lafourcade.

Val a recordar que, el 7 de febrer, el MUD organitzarà un concert del músic i compositor barceloní Pau Vallvé al Teatre de l’Escorxador de la ciutat, que servirà de presentació de la nova edició del Músiques Disperses. Vallvé té previst interpretar les noves cançons del seu últim treball discogràfic, Agorafília, que va llançar al mercat el mes d’octubre passat.