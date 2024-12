El nou número de 'Mangrana' parla del colonialisme

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La revista trimestral lleidatana d’art i pensament Mangrana acaba de publicar el número 13, dedicat a la cultura (des)colonial, en el qual qüestiona les formes contemporànies d’aquesta realitat persistent. L’editora, Laia Pulido, assegura que “malgrat semblar un fenomen del passat, el colonialisme habita zones més íntimes del que ens pensem i influeix en la construcció de la nostra identitat, de la realitat que compartim i, en general, del món contemporani”. Mangrana inclou reportatges, entrevistes i altres continguts en primera persona d’artistes, investigadors i activistes d’arreu del món. També destaca l’opinió de Macarena Gómez-Barris, acadèmica de la Universitat de Brown, que reivindica els museus com a espais per fer visibles les relacions capitalistes abstractes. D’aquesta manera, la revista parla d’exposicions d’actualitat, com Amazònies, al CCCB de Barcelona; o William Kentridge a la Fundació Sorigué de Lleida, i inclou entrevistes a artistes internacionals com la senegalesa establerta a Brussel·les Pélagie Gbaguidi, el creador multidisciplinari d’Alaska Nicholas Galanin o la barcelonina Agnes Essonti Luque, d’origen camerunès.