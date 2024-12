Un nou llibre coral posa en relleu la Segarra històrica

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala de ball del Casal de Cervera es va omplir de gom a gom dilluns passat amb la presentació del llibre coral La Segarra, lletra i paisatge, un volum impulsat per L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES) que ha coordinat Max Turull, membre de l’entitat, i que combina unes 200 fotografies de vint-i-sis autors com Jaume Benet, Joan Montagut, Sebastià Caus, Ramon Simona o Josep Camí, la majoria del territori, amb textos literaris de quaranta-vuit autors que han escrit sobre la Segarra històrica. Entre aquests autors destaquen Josep Pla, Jaume Cabré, Josep Maria Espinàs i altres del territori com Jordi Pàmias de Guissona, Rosa Fabregat de Cervera o Joan Margarit de Sanaüja. El pròleg és obra de Lluís Foix, Maria Garganté, presidenta de l’entitat, i Albert Turull.

Turull va explicar que “l’objectiu és difondre la comarca i que els lectors prenguin consciència de la identitat comarcal de la Segarra històrica, que l’apreciïn i que valorin les seues arrels, així com la Segarra viscuda. En definitiva, pretén reivindicar la Segarra històrica des d’un punt de vista cultural”. En la presentació es van esgotar els 750 exemplars de la primera edició i en van anunciar una segona per a principis d’any.