Nowhere Beat, demà al Cafè del Teatre de Lleida

La banda Nowhere Beat, en un concert en què va interpretar els temes populars dels The Beatles.

La banda Nowhere Beat arriba demà a la tarda (20.00) al Cafè del Teatre de Lleida per fer gaudir els assistents en un dels seus homenatges als grans hits dels The Beatles. Aquest grup format a Saragossa es dedica a interpretar en concert les cançons més icòniques dels The Beatles des del 2014, per la qual cosa Nowhere Beat compleix una dècada als escenaris, i ho farà amb una nova actuació a Lleida continuant amb el repertori complet i original d’un dels grups del gènere pop-rock més importants en la dècada dels 60 i part dels 70 amb cançons memorables com Hey Jude, Let it Be, All you Need is Love o Yellow Submarine.

De fet, els membres de Nowhere Beat cuiden cada detall i és per això que en les seues actuacions també porten una indumentària que recorda el vestuari que utilitzaven George Harrison, Ringo Starr i els il·lustres Paul McCartney i John Lennon.

El grup que integren Luisma García (bateria), Javier Lanzarote (guitarra), Nacho Hernández (baix i veus) i la veu de Nowhere Beat, Ricardo Pérez, té com a objectiu en cada concert fer un viatge en el temps fins a aquells anys en què un grup britànic va arribar a ser mundialment conegut i admirat. L’entrada per al concert té un preu de 10 euros.