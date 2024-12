Cervera estrena un cicle teatral de petit format

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Cervera va informar ahir de la posada en marxa del nou cicle d’arts escèniques de petit format A Prop, amb una programació de cinc espectacles entre el gener i l’abril en diversos equipaments de la capital de la Segarra. A Prop,amb el suport de l’Escola de Teatre La Caserna i La Xarxa Cervera, comptarà amb la presència de l’actriu Mercè Comes i l’il·lusionista Sergi Buka, entre altres propostes.

La programació es basa en una selecció eclèctica de cinc obres de petit format que busquen generar un vincle de proximitat entre espectadors i artistes. També es volen promoure muntatges que abordin qüestions d’actualitat com, per exemple, la salut mental o la sequera, a través de diferents disciplines escèniques com el monòleg, la màgia i il·lusionisme o el teatre de carrer. Així mateix, A Prop apostarà per actors locals de la mà del centre teatral La Caserna, amb una obra de creació col·lectiva que es representarà en un espai gens habitual, l’edifici de l’ajuntament.

Així, el cicle arrancarà el 12 de gener amb l’il·lusionista Sergi Buka i el seu espectacle El caçador d’imatges. El 8 de febrer serà el torn d’una de les grans actrius de l’escena catalana, Mercè Comes (una de les populars Teresines de La Cubana), amb la seua “biografia” teatral Moltes mercès. Mariona Esplugues representarà el muntatge Boja el 2 de març; el projecte A escena de La Caserna tindrà lloc el 29 i 30 de març; i Gota, amb Txema Muñoz, tancarà la programació el 26 d’abril.

D’altra banda, la nova programació de teatre familiar de La Xarxa On Tour sortirà també del Gran Teatre de La Passió amb tres propostes per als més petits al Casal, l’Auditori i Sant Antolí.