El Morera estrena per fi casa definitiva

No hi ha dubte que el Morera ha estat a Lleida el gran protagonista cultural del 2024 que avui s’acaba. A l’abril, just cinc anys després de l’inici efectiu de les obres, es va estrenar la reconversió de l’edifici de l’antiga Audiència Provincial de la rambla Ferran en el nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, posant fi a la provisionalitat de seus al llarg de més cent anys. L’exposició inaugural, amb més de 450 obres de la col·lecció, encara pot visitar-se fins al febrer. El director de l’equipament, Jesús Navarro, va assegurar que “aquest edifici propi ens permetrà fixar simbòlicament el Morera al mapa de la ciutat, ampliar els serveis del museu de cara al públic i disposar per fi d’un espai expositiu en condicions”.

Tanmateix, l’àmbit museístic de la ciutat va tenir un altre nom propi destacat. El de Clara Arbués, que va agafar el relleu al febrer a Josep Giralt al capdavant del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. La historiadora i museòloga barcelonina, que estava establerta des del 2001 a l’Alt Urgell, va desenvolupar des del 2011 una àmplia tasca professional al bisbat d’Urgell, com a delegada de Patrimoni de la diòcesi i directora tècnica del Museu Diocesà d’Urgell.

El 2024 cultural s’acomiada amb la mort del pintor Joaquín Ureña i de l’escriptora Rosa Fabregat

Fora de la capital del Segrià, les Borges Blanques i Sort van celebrar aquest any dos estrenes molt esperades. Al gener, la capital de les Garrigues va inaugurar l’Arxiu Comarcal, un equipament cultural de 1.300 metres quadrats amb què la Generalitat va culminar el desplegament de quaranta arxius públics a les capitals de comarca catalanes.

Per la seua part, a la capital del Pallars Sobirà va obrir les portes a l’octubre la nova Biblioteca Comarcal, un equipament llargament esperat ja que la construcció es va prolongar al llarg de més de dos dècades per diversos problemes pressupostaris i urbanístics. La nova consellera de Cultura, Sònia Hernández, la va inaugurar oficialment al novembre.

Desgraciadament, l’any 2024 s’ha acomiadat amb dos tristes notícies: la mort tot just amb quinze dies de diferència de dos noms propis de la cultura a Lleida, el pintor Joaquín Ureña i, ahir mateix, l’escriptora Rosa Fabregat.