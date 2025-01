L’Hiopos Lleida carrega contra un operador del 'replay' veient futbol i l’actuació arbitral

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va emetre aquest diumenge un comunicat contundent sobre diversos fets que van ocórrer dissabte en la derrota contra el Bàsquet Girona, condemnant els insults cap a jugadors o àrbitres en el Pavelló Barris Nord i assenyalant a més a un criteri arbitral que no van entendre i a la falta de respecte d’un operador de la taula de l’'instant replay' veient futbol amb el seu mòbil.

El dia després de la jornada 15, que va suposar una derrota (85-90) per als locals en un duel directe a la zona baixa de la classificació de la Lliga Endesa, el Lleida va felicitar el seu rival per la seua victòria però va lamentar diferents temes.

"El Força Lleida és un club que treballa des del respecte i condemnem rotundament qualsevol tipus d’insult cap a jugadors, àrbitres, aficionats, sigui al pavelló o a través de les xarxes socials. Els insults no ens representen. Denunciem públicament qualsevol llançament o actitud agressiva que es visqui en el Pavelló Barris Nord com es va veure ahir", diu la nota oficial.

"Un partit de bàsquet és una feina que mereix un respecte i ahir, a la taula d’àrbitres no es va respectar. Treballadors de l’IRS (Instant Replay), aliens al club, estaven mirant un partit de futbol al mòbil", afegeix el comunicat, després de diferents imatges en les quals efectivament es va veure un operador seguint el partit de Copa ens el Barbastre i el FC Barcelona.

Per això, el conjunt català apunta que emetrà un informe a l’ACB, per la "falta de respecte", mentre que farà un altre informe "per deixar constància" del seu "malestar amb el controvertit criteri arbitral" d’un partit on els locals van anar a la línia de tirs lliures 21 vegades per les 31 del Girona.