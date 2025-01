Propostes per a empreses i entitats

La Fundació Catalunya Cultura va acomiadar el 2024 presentant i posant a disposició d’empreses i entitats el Catàleg Impulsa, que inclou més d’un centenar de propostes culturals que s’organitzen periòdicament al territori català i de diversos àmbits de la cultura (més d’una dotzena, específicament de les comarques de Lleida), així com l’assessorament especialitzat en qüestions fiscals i jurídiques relacionades amb les activitats culturals.

El Catàleg Impulsa ofereix a les empreses un seguit de propostes culturals originals i de qualitat per col·laborar en actes corporatius com festivals i jornades, així com actuacions i representacions, visites guiades, rutes exclusives, formacions o conferències.

El ‘Catàleg Impulsa’ facilita contractar esdeveniments culturals a mida de les empreses o entitats

La Fundació Catalunya Cultura va nàixer l’octubre del 2014 com una plataforma per incentivar la col·laboració entre el sector empresarial i l’àmbit de la creativitat, la innovació i el patrimoni, i amb l’objectiu de trobar noves formes de finançament que permetin impulsar nous projectes culturals. L’objectiu d’aquest nou recurs, el Catàleg Impulsa, és crear sinergies entre l’empresa i les propostes culturals, oferint serveis de contractació i assessoria personalitzats tant per a entitats públiques com privades que vulguin apostar per la cultura de qualitat i de proximitat.

Així, des de la Fundació Catalunya Cultura s’atenen les demandes concretes de les empreses i entitats, i es trien les ofertes culturals més adequades que encaixin amb les necessidades específiques de cada cas.

La directora de la fundació, Maite Esteve, destaca que “el Catàleg Impulsa ens permet solucionar dos necessitats concretes, la de l’empresa per trobar el proveïdor d’un servei determinat de qualitat, i la del projecte cultural que ho ofereix al mercat”.

Aquesta fundació aglutina actualment a la Comunitat Impulsa més de 290 propostes culturals, de tot el territori i de totes les disciplines artístiques. Dins del Catàleg Impulsa, destaquen propostes musicals amb el segell de Lleida com el festival Paupaterres de Tàrrega, l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona o el festival Marges de Corbins.

També figuren en aquest catàleg cites singulars com per exemple les del GarGar d’art mural de Penelles, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega Galacticat i el Dansàneu Festival de Cultures del Pirineu. Així mateix, esdeveniments de petit format com el Festival Natures a l’Alzina de l’Aguda, a la Noguera; Els Set Inferns, a la Seu d’Urgell i Montferrer, o el festival de música Itinera en micropobles.