Cançons d'Els Amics de les Arts amb Sopa de Cabra i Lluís Gavaldà

Els Amics de les Arts estrenaran avui dos noves cançons per al seu disc d’aniversari 20 anys d’Amics amb dos col·laboracions amb Sopa de Cabra i Lluís Gavaldà, que versionaran El senyal que esperaves i No ho entens, respectivament. El disc, que sortirà complet el proper mes d’abril, recopila vint dels temes més estimats de la banda, revisats i actualitzats. Els Amics de les Arts destaquen que aquestes col·laboracions són “un autèntic regal de Reis”. El disc ja compta amb set cançons publicades, com 4-3-3 amb The Tyets; Citant Mercè Rodoreda amb Judith Neddermann; Ja no ens passa, amb La Pegatina; Jean-Luc, amb Sidonie, i L’home que treballa fent de gos, amb Andrea Motis. Altres col·laboracions seran Louisiana o els camps de cotó amb Sergio Dalma o El seu gran hit, amb Santi Balmes.