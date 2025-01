'Emilia Pérez', 'The Brutalist' i 'Shogun' triomfen als Globus d’Or 2025

'Emilia Pérez', 'The Brutalist' i 'Shogun' triomfen als Globus d’OrPATHE / via Europa Press

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El fenomen 'Emilia Pérez' va conquerir aquest diumenge els Globus d’Or amb quatre guardons que se sumen al seu espectacular palmarès, mentre la història de postguerra 'The Brutalist' va guanyar el pols en les categories de drama en l’arrencada de temporada de premis de Hollywood. El narco-musical del francès Jacques Audiard va ser el gran triomfador de la nit en emportar-se els guardons a millor pel·lícula de comèdia o musical i el de millor pel·lícula de parla no anglesa, un escenari poc habitual en aquests premis.

L’actriu d’origen dominicà Zoe Saldaña es va alçar amb el Globus d’Or, el primer de la seua carrera, a millor actriu de repartiment pel seu paper de Rita Mora a 'Emilia Pérez', i el de millor cançó per 'El Camino'.

El drama de postguerra 'The Brutalist' es va imposar en l’apartat de drama amb tres premis, inclòs el de millor pel·lícula, millor actor per a Adrien Brody i millor director per a Brady Corbet.

El primer guardó de Demi Moore

L’actriu Demi Moore va ser la sorpresa de la nit no només per arrabassar-li el Globus d’Or a millor actriu de comèdia a l’espanyola Karla Sofía Gascón per 'Emilia Pérez', sinó també per rebre el primer reconeixement en els seus més de 40 anys de trajectòria per la seua interpretació a 'The Substance'.

En un discurs en què va reafirmar el seu valor com a actriu, una Moore a punt del plor va recordar el moment en què un productor la va titllar de ser una "popcorn actress" (actriu de pel·lícules comercials), unes paraules que es va acabar creient i assumint fins que va arribar a les seues mans el guió d’aquesta pel·lícula, dirigida per Coralie Fargeat.

"Vaig sentir que l’univers em va dir que no havia acabat", va sentenciar emocionada.

També, l’actriu brasilera Fernanda Torres va aconseguir imposar-se en l’apartat a millor actriu de drama amb la seua interpretació en 'I’m Still Here', amb la qual competia juntament amb reconegudes estrelles com Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Pamela Anderson i Tilda Swinton.

Torres va recordar a la seua mare, Fernanda Montenegro, durant el seu emotiu discurs, qui va estar asseguda fa 25 anys en aquesta mateixa sala per la seua nominació al Globus d’Or a millor actriu pel seu paper en 'Central do Brasil’.

' Shogun ' enforteix el seu imperi i ' Hacks ' derrota ' The Bear '

En les categories televisives 'Shogun' va continuar amb la ratxa d’èxit amb què va començar al setembre quan es va alçar amb 18 premis Emmy en rebre aquest diumenge els quatre Globus d’Or als que optava: millor sèrie de drama; millor actor (Hiroyuki Sanada); actriu (Anna Sawai); i actor de repartiment en una sèrie (Tadanobu Asano).

Asano va donar un dels discursos més entranyables, ja que no va amagar la seua emoció en rebre el premi: "Sé que molts no em coneixen, soc un actor japonès. Em dic Tadanobu Asano. Moltes gràcies!, Soc molt feliç!", va dir aclaparat.

Quant als apartats de comèdia, 'Hacks' va derrotar la més nominada de la nit 'The Bear', que comptava amb cinc, alçant-se amb el guardó a millor sèrie de comèdia o musical i millor actriu per a Jean Smart.

Però 'The Bear' no va quedar oblidat, el seu protagonista Jeremy Allen White va guanyar per tercer any consecutiu el premi a millor actor de comèdia pel seu paper com el xef Carmy Berzatto, encara que va brillar per la seua absència a la gala, igual com Javier Bardem, que al costat del mexicà Diego Luna perseguia l’estatueta a millor actor de repartiment en una sèrie.

La història de l’assetjament i abús que va viure el guionista i actor Richard Gadd, 'Baby Reindeer', va triomfar com la millor minisèrie i la seua actriu de repartiment Jessica Gunning li va arrabassar el Globus d’Or a la intèrpret d’ascendència porto-riquenya Liza Colón-Zayas ('The Bear').