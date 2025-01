'Emilia Pérez' arrasa als Globus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Emilia Pérez, amb quatre premis, i The Brutalist, amb tres guardons, van ser les grans triomfadores de la 82a edició dels Globus d’Or, una gala que es va celebrar dilluns a la matinada en el seu escenari habitual, l’Hotel Beverly Hilton de Los Angeles, i que va estar conduïda per la humorista Nikki Glaser. Pel que fa a sèries, durant la cerimònia també va brillar Shogun, el drama històric ambientat al Japó feudal que va fer ple emportant-se les quatre estatuetes a les quals estava nominada. Els guardons els lliura anualment l’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA).

El thriller musical francès dirigit per Jacques Audiard, Emilia Pérez, que optava a 10 estatuetes, finalment es va emportar les de Millor Pel·lícula Musical, Millor Cançó Original, Millor Pel·lícula de Parla No Anglesa i Millor Actriu de Repartiment per a Zoe Saldaña. La protagonista, la intèrpret madrilenya Karla Sofía Gascón, també estava nominada a Millor Actriu de Comèdia o Musical. Malgrat que no va guanyar, l’actriu espanyola –que al film interpreta un poderós narcotraficant que decideix canviar de sexe i convertir-se en la dona que sempre havia somiat ser– va protagonitzar un dels grans moments de la gala al prendre la paraula a l’escenari juntament amb la resta de companys per llançar un poderós discurs contra la transfòbia: “La llum sempre guanya contra la foscor. Ens pots posar en gàbies, ens pots apallissar, però no ens pots canviar l’ànima, la identitats. Soc qui soc, no qui voleu que sigui.” The Brutalist, l’altra gran triomfadora, es va endur el premi a Millor Pel·lícula Dramàtica, Millor Direcció per a Brady Corbet i Millor Actor Dramàtic per a Adrien Brody. El premi a la Millor Actriu Dramàtica va ser per a Fernanda Torres pel seu treball en el film brasiler Aún estoy aquí, mentre que Sebastian Stan es va alçar amb el premi a Millor Actor de Comèdia o Musical per A Different Man. Kieran Culkin per A Real Pain es va endur el Globus d’Or a Millor Actor de Repartiment. Wicked, la preqüela d’El mag d’Oz basada en l’exitós musical de Broadway, es va endur el Globus d’Or al Millor Assoliment a la Taquilla, categoria que es va estrenar el 2024 per premiar les superproduccions. Barbie, de Greta Gerwig, va ser la primera a guanyar-lo l’any passat.

“És el primer cop que guanyo alguna cosa en 45 anys”

Qui finalment es va endur el guardó a Millor Actriu de Comèdia o Musical va ser Demi Moore, pel seu treball a The Substance. “Fa molt de temps que faig això, més de 45 anys, i és la primera vegada que guanyo alguna cosa com a actriu. Em sento molt humil i agraïda”, va afirmar Moore emocionada en el discurs d’agraïment del primer Globus de la seua trajectòria. L’actriu nord-americana, de 62 anys, va recordar que fa 30 anys un productor la va titllar de ser una “popcorn actress” (actriu de pel·lícules comercials). “Creia que mai no podria tenir cap reconeixement”, va admetre.