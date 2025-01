Animac premia el director i animador Gianluigi Toccafondo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya (Animac), organitzada per l’ajuntament de Lleida, ha concedit el premi Animation Master al director i animador italià Gianluigi Toccafondo. El realitzador rebrà el reconeixement durant la 29a edició d’Animac, que tindrà lloc a la capital del Segrià del 20 al 23 de febrer sota el títol We Animals. Durant l’acte, el certamen homenatjarà Toccafondo i les seues obres més destacades com La voix des sirènes (2024), Pinocchio (1999) o La pista (1991). Així mateix, està previst que el cineasta imparteixi una masterclass en la qual compartirà la seua experiència amb estudiants i professionals del sector. Toccafondo és conegut pel seu estil pictòric fluid i dinàmic, i la seua tècnica combina pintura a mà, manipulació d’imatges i muntatge digital. A part de la seua filmografia personal, ha treballat per a marques com Prada o Ferrari, i el realitzador nord-americà Ridley Scott, per a qui va dissenyar els títols de crèdit d’obertura de Gladiator II.