Foment de Juneda obre la temporada amb hip-hop

El Teatre Foment de Juneda estrena diumenge la seua nova temporada d’arts escèniques i música, sota el títol És quan vaig al teatre que hi veig clar, que es prolongarà fins al 17 de maig. La programació incorpora gèneres diversos, com la dansa o el cuplet, i també ha previst espectacles orientats al públic familiar. És el cas de Petit Break, la proposta amb què obrirà la temporada diumenge en dos sessions (12.00 i 20.00 h). Es tracta d’un projecte de la companyia Brodas Bros que homenatja el hip-hop fomentant la participació del públic. Així mateix, el 25 de gener serà el torn de l’obra Lluna plena, dirigida per Àlex Rigola i guanyadora del Premi Butaca al Millor Espectacle de Petit Format l’any passat. El 9 de febrer està previst el teatre familiar Kàtia, de Ka Teatre, i el 22, el reconegut coreògraf Toni Mira presentarà Tempo, la seua última producció.