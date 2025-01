El saxofonista lleidatà Ricard Martínez comença una gira als Països Baixos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El quartet Osimun Quartet, amb seu a Colònia (Alemanya) i creat el 2022 pel jove saxofonista lleidatà Ricard Martínez i tres músics més, comença avui una gira de 14 concerts pels Països Baixos entre gener i febrer que portarà a auditoris com el Muziekgebouw d’Amsterdam, De Doelen de Rotterdam, el Muziekgebouw d’Eindhoven, el Theater aan het Vrijthof de Maastrich o el TivoliVredenburg d’Utrecht, entre altres, així com a actuar el 26 de gener en el programa Podium Klassiek del canal de la televisió pública holandesa NTR.

En aquesta gira, Osimun Quartet interpretarà el programa que han titulat If it’s not God, at least man (Si no hi ha Déu, almenys els homes) i que ofereix un recorregut cíclic des d’obres més lligades a l’esfera religiosa a peces més mundanes i que culminarà amb l’estrena de l’obra encarregada pel conjunt espanyol al compositor holandès Arjan Linker (2000), Nocturn, una peça que inclou elements de la música techno. “Amb aquest programa busquem establir una connexió profunda, gairebé espiritual, amb el nostre públic. El concert anirà acompanyat de moviments dinàmics, coreografia teatral i una interacció constant amb el públic que convertirà el programa en una experiència immersiva per a l’audiència”, assenyala el quartet.

La gira pels Països Baixos s’emmarca dins del programa Dutch Classical Talent, en el qual Osimun Quartet va ser seleccionat com un dels tres finalistes que oferiran concerts en alguns dels principals escenaris del país, després dels quals es donarà a conèixer el guanyador al juny. “L’oportunitat d’aquesta gira representa una fita significativa en la nostra trajectòria professional. Tindrem la possibilitat de tocar en algunes de les sales de concert més prestigioses del país, mostrant el nostre repertori a un públic molt divers. Això fomentarà el nostre creixement artístic a través de la col·laboració amb diverses disciplines, i contribuirà així a la nostra evolució com a músics”, destaquen.

Així, Osimun Quartet està format per Ricard Martínez (saxòfon baríton), el valencià Diego Dávila (saxòfon soprano), Fátima Alcázar, de Conca (saxòfon alt), i la toledana Inés González (saxòfon tenor). La seua agenda inclou un concert a Mollerussa el proper març i una altra actuació a Barcelona el mes de maig.