Animac premia les canadenques Forbis i Tilby

La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, Animac, va anunciar ahir la concessió del premi honorífic de la pròxima edició a les cineastes canadenques Amanda Forbis i Wendy Tilby, que està previst que el recullin en persona durant el certamen, del 20 al 23 de febrer a la Llotja de Lleida. De fet, Animac programarà una retrospectiva de les seues obres més icòniques i les dos animadores impartiran una masterclass per compartir la seua visió i experiència amb estudiants i professionals del sector.

El certamen va destacar en un comunicat “la trajectòria excepcional del duo canadenc, que ha marcat el panorama de l’animació contemporània”. Els films de Forbis i Tilby han destacat “per un estil visual únic, que combina tècniques tradicionals i experimentals per explorar la complexitat de les connexions humanes”. La seua pel·lícula més reconeguda, When the Day Breaks (1999), va rebre la Palma d’Or al Festival de Canes i altres guardons internacionals. Altres títols de la seua filmografia són Wild Life (2012), que va ser nominat a l’Oscar, i The Flying Sailor (2023), recentment aclamat per la crítica i també nominat a l’Oscar. Animac va remarcar “la seua col·laboració amb el National Film Board of Canada, clau per desenvolupar un llenguatge artístic que combina una profunda sensibilitat narrativa amb la innovació tècnica”.