Lleida guanya en un festival estatal

Content, feliç i extremament alegre. Així seguia ahir el cineasta lleidatà Joel Munu, hores després de triomfar dijous a la nit a Madrid amb el seu nou curtmetratge al festival Notodofilmfest. Irrelevante, un film rodat l’any passat a Lleida, va ser distingit amb el Gran Premi a la millor pel·lícula en la 22 edició d’aquest singular certamen estatal, considerat el millor aparador de la producció audiovisual espanyola en format de curtmetratge. “Estic contentíssim i, a més, em va entregar el premi el director Javier Fesser, que em va assegurar que el film li havia agradat molt”, va explicar a SEGRE Joel Munu, nom artístic de Joel Muñoz Núñez (Lleida, 1990), director, productor i professor, que l’estiu passat va posar en marxa la nova productora cooperativa audiovisual, Octubre Cinema (vegeu el desglossament).

Munu ja no era un desconegut en el Notodofilmfest, aquest certamen únic que dona suport al talent emergent audiovisual a través d’un concurs per a films que no superin els 3 minuts i mig de durada. I és que en l’edició del 2022, ja es va emportar dos premis del concurs, el de millor curt i el de talent espanyol pel film Partículas sin masa. La idea original d’aquest festival va sorgir el 2001 de la mà de Javier Fesser, director de pel·lícules com El milagro de P. Tinto, Mortadelo y Filemón, Camino i Campeones. De fet, el cineasta lleidatà va valorar “el segell de qualitat que atorga un premi com aquest, amb un jurat del qual formaven part el mateix Fesser al costat de Dani de la Orden, el director de Casa en flames; Esther García, directora de producció d’El Deseo, d’Almodóvar; i l’actriu catalana Iria del Río, coneguda per Les de l’hoquei, Las chicas del cable o Amar en tiempos revueltos”.

Així mateix, Munu va destacar que “aquest certamen, que he seguit des d’adolescent, ha influït en molts cineastes, com Nacho Vigalondo o Rodrigo Cortés”. “Ara, el premi ens ajudarà a poder distribuir la pel·lícula per tot arreu”, va afegir el director lleidatà sobre aquest curt rodat a Lleida –amb vistes a la Mitjana, la rambla de Pardinyes o la Seu Vella–, en el qual, amb un toc d’humor, “reflexiono sobre el cine com a disciplina artística i també com a indústria”.

El cineasta va estrenar a l’estiu la productora Octubre Cinema

■ Joel Munu i la també cineasta Marina Rúbies, de Castellserà, van posar en marxa l’estiu passat la nova productora cooperativa audiovisual Octubre Cinema amb un objectiu clar: transformar el panorama cultural i cinematogràfic de Ponent fomentant el talent local, impulsant la creació audiovisual i demostrant que també es pot fer cine de qualitat fora dels grans pols de producció. A més, Munu també va rodar l’any passat el curtmetratge El hombre que mató a Terry Gilliam –en plena gira per festivals–, mentre que Marina Rúbies preparava el film Nena beata.