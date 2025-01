Un documental i tres jornades de debats culturals tancaran l’Any Magre

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala Alfred Perenya de Lleida ha acollit aquest dilluns la presentació dels actes que clouran un any dedicat a la celebració del Centenari del naixement de Jaume Magre, impulsor cultural fonamental per a la ciutat: el documental Magre en espardenyes i les Trodades Culturals de Lleida. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha presentat les activitats, acompanyada per Juan Cal, comissari de l’Any Magre; Carles Gené, director del documental; Òscar Fernàndez, director de Lleida TV; Cristina Mongay, coorganitzadora de les Trobades Culturals de Lleida; i Amàlia Atmetlló, secretària del Consell de Cultura de Lleida.

Bosch ha recordat l’impacte que ha tingut Magre en la cultura de la ciutat, “passant del blanc i negre al color”. Així, ha destacat que l’Any Magre ha permès donar a conèixer tant el llegat de Magre com la seva figura, com en el cas del documental, i que ara es culminarà amb unes “jornades que seran inspiradores” i que tenen per objectiu “valorar talents culturals lleidatans i la cultura d’avui”, a més de “poder generar noves propostes per al futur”. Les trobades volen prendre el relleu de les històriques Trobades Culturals liderades per l’Ajuntament de Lleida l’any 1980 i 1985 impulsades pel mateix Magre.

Per la seua banda, Cal, qui va ser director executiu del Grup SEGRE, ha fet balanç de més de la vintena d’actes que s’han celebrat des del febrer del 2024 amb l’assistència d’unes 9.000 persones fins al moment. Hi ha hagut una gran varietat d’activitats adreçades a tota mena de públic: un cicle de cinema francès, taules rodones, una exposició, dos llibres, la representació de Tot esperant Godot, el concert Jaume Magre, mapa sonor d’una vida, fet amb la col·laboració de les escoles artístiques municipals, i un espectacle multidisciplinari inspirat en Magre amb motiu de l’acte d’entrega dels Premis Literaris de Lleida, que duia per títol Jaume Magre, l’elegància d’una ètica, entre d’altres, finalitzant ara amb el documental i les Trobades Culturals.

Magre en espardenyes, un documental amb imatges inèdites

L’audiovisual, de 27 minuts, ha estat produït per Lleida TV amb el suport de l’Ajuntament de Lleida i s’emetrà a la televisió del Grup SEGRE el pròxim 8 de febrer a les 22 hores. Abans, però, el 5 de febrer, es farà una preestrena en un acte al qual només s’hi podrà accedir amb invitació a l’Screen Box Lleida. Dos dies més tard, el divendres 7 de febrer, es podrà veure el documental en un acte de lliure accés a la Sala Alfred Perenya a les 19h .

Durant la presentació s’ha projectat un petit tastet del documental.

Gené, que compta amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit audiovisual, ha explicat que el documental és un “homenatge” a Magre, mitjançant entrevistes a persones del seu entorn més íntim, com la seva esposa i el seu fill, i imatges inèdites. Es recupera així la seva vida d’una forma “elegant i sensible” i es dona a conèixer un “Magre en estat pur”, segons ha definit Fernández.

Trobades culturals per debatre sobre el present i futur

Les Trobades Culturals tindran lloc a la sala de la Canonja de la Seu Vella del 12 al 14 de febrer, en horari de tarda. Seran unes jornades de debat i pensament al voltant de la producció cultural contemporània, amb diverses taules temàtiques que comptaran amb la intervenció de nou referents culturals provinents d’arreu del país i de l’Estat espanyol, que giraran al voltant del paper crucial de la cultura al segle XXI.

Mongay ha explicat que la finalitat és “escoltar el pols cultural” i descriure “quin model cultural volem per Lleida”, a partir de donar veu al sector cultural professional de la ciutat i a la ciutadania.

La programació inclou la taula rodona Drets culturals, el 12 de febrer, moderada per Roser Sanjuan, responsable de programes públics del Centre d’Art la Panera (des de l’accés a la cultura, la producció cultural i la participació cultural per part de la ciutadania, així com la diversitat); mentre que el 13 de febrer tindrà lloc la taula rodona Comunicació cultural, moderada per l’especialista en comunicació Sandra Costa (la marca Lleida, estendard comunicatiu a través del qual donar difusió arreu del talent cultural lleidatà). El 14 de febrer les jornades es clouran amb la taula rodona Educació i cultura, moderada per la gestora cultural Margarida Troguet (el vincle de l’educació i l’art a través de les polítiques culturals, entre d’altres).

Com ha explicat Atmetlló, els temes dels debats han sorgit de les diagnosis que van fer, durant el primer quadrimestre del 2024, els diferents sectors culturals participants en les diferents comissions del Consell de Cultura (comissions sectorials d’arts escèniques, música, lletres i llengua, cultura digital i audiovisuals, patrimoni, documentació i memòria, arts visuals i cultura popular).

Es vol que les Trobades Culturals tinguin la màxima participació i que hi hagi representats una gran diversitat de perfils, i per això estan obertes a tota la ciutadania (professionals, docents, universitaris, consumidors culturals...). Són gratuïtes, però per participar-hi cal inscriure’s prèviament en línia. Les conclusions dels debats es recolliran en una publicació digital que es podrà consultar a la pàgina web de la regidoria de Cultura.