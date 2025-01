El centenari del mestre Lluís Virgili

Aquest 2025 també serà l’Any del mestre Lluís Virgili. Les principals entitats culturals de Lleida i les tres institucions –Paeria, Diputació i Generalitat– rendiran homenatge al director coral i pedagog musical en el centenari del seu naixement. Gran referent de la cultura i el cant coral a Catalunya, Virgili va estar al capdavant de l’Orfeó Lleidatà durant quatre dècades i va impulsar els cursos internacionals d’estiu de música i direcció coral que es van celebrar a Lleida durant trenta anys, sense oblidar el seu compromís catalanista, que es va plasmar en el terreny polític com a diputat al Parlament en la primera legislatura, el 1980.

Nascut a Manresa, es va traslladar Lleida amb els seus pares amb tot just 6 anys. De professió linotipista, va heretar del seu pare –director de l’Orfeó Lleidatà fins al 1937– la seua passió per la música. Ell també va acabar dirigint des del 1953 l’Orfeó, la seua segona casa. Per aquest motiu, l’Espai Orfeó va acollir ahir la presentació del centenari, amb representants de la família, a banda de la Coral Maristes Montserrat, la fundació Horitzons 2050, Òmnium, Amics de la Seu Vella i la Federació Catalana d’Entitats Corals, entre altres entitats, juntament amb la delegada de Cultura, Montse Parra; la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; i la regidora de Cultura, Pilar Bosch.

Teresa, una de les filles del mestre, va demanar “continuïtat per als ideals i valors cívics” de Lluís Virgili

El director executiu de l’Orfeó, Xavier Quinquillà, va anunciar una programació de quinze activitats, des del 13 de febrer, amb la presentació d’un llibre amb la història de més de 160 anys de l’entitat coral lleidatana, i fins al 28 de desembre –coincidint amb el dia de la mort de Virgili el 2017 als 92 anys–, amb una singular cantada popular de nadales per l’Eix Comercial. Una de les filles del mestre, Teresa Virgili, va agrair en nom de la família aquest homenatge “perquè els valors i ideals cívics del nostre pare, que són també els de l’Orfeó, tinguin continuïtat en la societat actual”.

La programació tindrà un marcada presència musicocoral, amb un aplec el 6 d’abril amb prop de 1.500 cantaires, un acte institucional al Parlament el 10 de juny i un concert d’homenatge a l’Auditori el 29 de novembre.