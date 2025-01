ARCO distingeix la col·lecció d'art de la Fundació Sorigué de Lleida

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació ARCO, que impulsa la Institució Firal de Madrid (Ifema), va atorgar ahir un dels Premis A de col·leccionisme d’art, que concedeix des del 1996, a la Fundació Sorigué de Lleida en la categoria de col·lecció corporativa. L’entitat madrilenya va destacar que “la Fundació Sorigué, creada el 1992 per Julio Sorigué i Josefina Blasco, representa el compromís social, cultural i educatiu del grup empresarial Sorigué” i va recordar que “la seua tasca naix amb un centre per a persones amb discapacitat intel·lectual i, anys més tard, inicia la seua destacada col·lecció d’art contemporani, reconeguda com una de les més importants d’Espanya”. Sobre aquesta col·lecció, la Fundació ARCO va remarcar que va nàixer “el 2000 amb la donació de pintures noucentistes per part dels seus fundadors.

Des d’aleshores, sota la direcció d’Ana Vallés, s’ha ampliat a més de 450 obres que exploren el concepte del human being, abordant qüestions universals que connecten les persones i combinant artistes consagrats com Anselm Kiefer, William Kentridge i Bill Viola, amb creadors emergents”. Altres guardonats van ser Patricia Phelps de Cisneros –suport a l’art–, Juan Carlos Maldonado –col·leccionisme internacional–, Fernando Arriola i Yolanda Zugaza –col·leccionisme a Espanya– i Álex Ruas Wege –col·lecció jove internacional–. Els premis s’entregaran el 4 de març a Madrid.