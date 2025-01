Música i pintura marquen l'any del Cercle

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cercle de Belles Arts de Lleida comença el 2025 amb noves propostes, tal com va recordar en l’asemblea de dilluns. Així organitzarà cinc tallers setmanals de pintura amb aquarel·les, música amb el grup Pols i Pua, classes de piano, poesia i fotografia. Així mateix, segons va explicar la presidenta, Divina Drudis, el Cercle presentarà els números 59 i 60 de la seua revista Arts i continuarà amb activitats puntuals, com les vesprades programades per a la tardor. El 21 de febrer s’inaugura una exposició de pintura de la mà de Josep Maria Maya.