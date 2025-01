Silvestres, entre tradició i electrònica

Tres veus femenines de Ponent s’han unit en el grup Silvestres, que acaba de llançar a les xarxes el tema Cançó de pandero, el primer single del qual serà l’àlbum de presentació d’aquest trio, previst per a l’1 de març, cinc dies abans de l’estrena en concert, al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona. Silvestres està format per la cantant de Juneda Heura Gaya, la lleidatana Núria Garcia –que formava part del duo Lauzeta– i Arantxa Broto, de Cervera. “Busquem fusionar la polifonia tradicional de Ponent i mediterrània amb la sonoritat de les bases electròniques més modernes”, va explicar ahir a SEGRE Arantxa Broto sobre un projecte amb què busquen “rescatar la bellesa de les cançons oblidades”. De fet, el nom del trio, Silvestres, és tota una declaració d’intencions: “Ens agrada la tradició que s’amaga als cançoners populars i la memòria oral, la de les trementinaires i les àvies remeieres, perquè a la música tradicional li ocorre una cosa similar com a les flors silvestres, una mica oblidades però que aporten una gran riquesa al territori, amb una bellesa i unes propietats úniques”. Fins demà divendres, tenen penjades a les seues xarxes socials tres cançons més perquè el públic decideixi amb els seus vots quin serà el segon single del disc, que sortirà el 13 de febrer.

L’àlbum, que es titularà Silvestres, inclourà nou temes, amb cançons d’arrel tradicional recuperades de Ponent, només amb alguna modificació de lletra o melodia. “Ens il·lusiona presentar-lo a Barcelona però ens agradaria tocar més per Lleida perquè cal descentralitzar la música”, va afegir Broto.