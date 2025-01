La candidatura d'Andorra a la Unesco no inclourà la Seu Vella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cop de porta a la petició del Turó de la Seu Vella d’incorporar-se a la candidatura d’Andorra a Patrimoni Mundial de la Unesco. El conjunt monumental de Lleida haurà de seguir el seu camí pel seu compte –porta ja 8 anys esperant a la llista indicativa espanyola– al tancar-se la via andorrana. Així ho va decidir ahir de forma oficial el comitè tècnic que dirigeix la candidatura transnacional d’Andorra, Espanya i França al considerar que la Seu Vella “no s’adequa” al relat d’un projecte que busca el reconeixement del procés històric de construcció del coprincipat d’Andorra.

El Consorci del Turó de la Seu Vella va aprovar el passat 7 de novembre demanar la inclusió del conjunt monumental lleidatà a la candidatura andorrana al destacar la importància que va tenir en la creació del país pirinenc la firma del Pariatge a Lleida el 1278. Tanmateix, des del comitè andorrà van rebaixar la importància d’aquest fet, afirmant que aquella cita històrica a Lleida va ser un “fet puntual”, restant així protagonisme al Turó de la Seu Vella. A més d’aquest criteri històric, també van rebutjar la inclusió de Lleida en la candidatura andorrana per una qüestió geogràfica: la capital lleidatana està massa allunyada del conjunt patrimonial pirinenc liderat per Andorra, que inclou també el castell de Foix, a França, i la catedral de la Seu d’Urgell.

De fet, com ja va publicar SEGRE a finals de novembre, la proposta lleidatana ja no es va rebre amb bons ulls per part d’aquest comitè tècnic i científic, del qual forma part l’ajuntament de la Seu. Fins i tot el seu alcalde, Joan Barrera, en va fer declaracions negatives.

D’altra banda, el president dels Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, va lamentar la decisió, “encara que era esperada”. “Si s’hagués plantejat des d’un principi, però fer-ho a última hora, quan Andorra ja tenia ultimat el projecte...”, va comentar González, responsable de l’entitat cultural que va llançar el 2001 la idea de la candidatura de la Seu Vella a la Unesco. “Potser és ara el moment, amb el mateix color polític a l’Estat, Generalitat i ajuntament, per apostar en ferm pel Turó perquè es tracta d’una decisió política”, va afegir.

A la recerca del “reconeixement que es mereix el monument”

L’alcalde de Lleida i president del Consorci del Turó, Fèlix Larrosa, va manifestar ahir a través d’un comunicat el seu “respecte absolut” a la decisió del comitè de pilotatge de la candidatura transnacional liderada per Andorra, a la qual a més va desitjar sort en el seu recorregut davant de la Unesco. Larrosa va assegurar que, “com no pot ser d’una altra manera, continuarem treballant per aconseguir que la Seu Vella obtingui el reconeixement que es mereix”. En aquest sentit, l’alcalde va assenyalar que “els passos per seguir per avançar en el reconeixement de la Seu Vella s’analitzaran en la pròxima reunió del Consell General del Turó, que està convocada per al 13 de febrer”. Amb tot, va recordar que el dossier del projecte de la candidatura andorrana destaca com “un document essencial” en el procés de creació del Coprincipat la firma al Turó de la Seu Vella el 1278 del Pariatge.