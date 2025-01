Les dos esglésies romàniques sense campanar que també són Patrimoni Mundial de la Unesco

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Al cor del Pirineu lleidatà, a la Vall de Boí, s’amaguen dos joies arquitectòniques que passen desapercebudes per a molts visitants. Es tracta de les esglésies romàniques de Santa Maria de Cardet i Sant Quirc de Durro, les úniques del conjunt declarat Patrimoni Mundial per la Unesco que no compten amb un campanar tradicional.

A diferència de les altres set esglésies de la vall, com Sant Climent i Santa Maria de Taüll o Santa Eulàlia de Erill la Vall, aquestes dos esglésies acullen les seues campanes en una estructura coneguda com a espadanya. L’espadanya és un mur vertical que s’eleva sobre l’edifici i sol culminar en un pinacle, però a diferència del campanar, no permet l’accés a les campanes des de l’interior del temple.

Santa Maria de Cardet , un absis espectacular i una cripta única

Santa Maria de Cardet, malgrat ser una de les menys conegudes, compta amb un dels absis més impressionants de tot el conjunt. Construïda aprofitant el desnivell de la muntanya, aquesta església del segle XII acull al seu interior l’única cripta de la Vall de Boí.

Vista de l’exterior de l’absis de Santa Maria de Cardet.Ajuntament de la Vall de Boí

Les transformacions barroques que va experimentar el temple van deixar com a llegat la seua particular espadanya, un element que s’ha mantingut en l’última restauració per preservar l’aspecte que tenia l’església a començaments del segle XX.

Sant Quirc de Durro , una ermita en un enclavament privilegiat

Per la seua part, l’ermita de Sant Quirc es troba en un lloc privilegiat, a la muntanya de Durro, a uns 1.500 metres d’altitud. La seua ubicació no és casual, ja que està vinculada a l’espai social treballat per la comunitat i a l’antiga tradició pagana de córrer falles.

L'ermita de Sant Quirc de Durro.Luis Serrano

Aquest petit edifici del segle XII combina elements romànics amb aportacions barroques posteriors. Al seu interior, conviuen harmoniosament diferents èpoques artístiques, des de la còpia del frontal de l’altar romànic fins la imatge gòtica de San Quirc i Santa Julita, passant pel retaule barroc.

La Vall de Boí en 3D , una experiència virtual immersiva

Gràcies a una iniciativa de la Generalitat i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, és possible realitzar un recorregut virtual per les nou esglésies de la Vall de Boí en format 3D. Mitjançant la tècnica de la fotogrametria, que combina milers de fotografies fetes des de tots els angles, fins i tot amb drons per a les cobertes i campanars, s’han creat models tridimensionals d’alta precisió.

Aquests models, disponibles a la plataforma Sketchfab, permeten als usuaris de tot el món explorar amb detall cada racó d’aquests temples, des de la més petita Sant Quirc de Durro, amb unes 5.000 imatges, fins la imponent Sant Climent de Taüll, amb més de 7.000 fotografies d’alta resolució.

Un patrimoni excepcional al Pirineu de Lleida

La Vall de Boí, situada a la comarca de l’Alta Ribagorça, a la província de Lleida, compta amb un conjunt excepcional d’esglésies romàniques que constitueixen un dels exemples més destacats d’aquest estil arquitectònic a tot Europa. A més de les ja esmentades, completen el conjunt les esglésies de Santa Maria de Taüll, Santa Eulàlia de Erill la Vall, Sant Joan de Boí, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro i l’Assumpció de Cóll.

El campanar de l'església de Santa Eulàlia d'Erill la Vall.Luis Serrano

Aquest grup de temples, construïts entre els segles XI i XII, representa la culminació de l’art romànic a la regió i és un testimoni excepcional de la introducció de les formes artístiques romàniques al sud d’Europa. El seu valor universal va portar la Unesco a declarar-les Patrimoni Mundial el 2000.

Encara que les esglésies de Santa Maria de Cardet i Sant Quirc de Durro puguin passar més desapercebudes per la seua ubicació i dimensions, no deixen de ser peces fonamentals d’aquest conjunt únic. Les seues peculiaritats arquitectòniques i la seua integració en el paisatge les converteixen en tresors ocults que tot amant de l’art i la història hauria de descobrir.