Cues a Lleida per comprar l'edició especial del llibre 'Ales d'Ònix' el dia del seu llançament

La sortida al mercat de la novel·la Ales d’Ònix de la sèrie Empiri, després de les dos primeres entregues, Ales de sang i Ales de ferro, de l’autora nord-americana Rebecca Yarros, ha significat tota una revolució, amb llargues cues en moltes llibreries fins i tot a Lleida des del seu llançament, (el dimecres 22 de gener). L’obra compta amb una edició limitada (en català i en castellà) que està esgotada en molts establiments i que crida l’atenció per les seues pàgines amb colors impactants com el roig i el lila, i relacionats amb la temàtica de fantasia i romanç que defineix aquesta història.

Sobre el cas d’Ales d’Ònix, diverses llibreries de Lleida confirmen “l’impacte” d’aquesta novel·la: “Es va fer una prevenda fa dos mesos. Vam tenir molts encàrrecs de l’edició especial limitada, que és una peça única i que molta gent vol tenir, també com a part de la seua col·lecció”, explica Jordi Caselles, de la Llibreria Caselles, on estan disponibles les edicions normals en català i en castellà d’aquest títol. “El dia que va sortir al mercat hi havia molta gent jove que venia a comprar-lo. L’edició limitada es va esgotar el mateix dia”.

A la llibreria LaFatal asseguren que “s’ha confiat en les llibreries per demanar-lo en prevenda. Cada dia se’n venen exemplars. Són el 80% de les nostres vendes”. En vista d’aquesta gran resposta del públic, la sèrie Empiri preveu el llançament de dos noves entregues més en el futur.

La ‘romantasy’, un gènere tendència entre els lectors més joves

■ Ales d’Ònix és una novel·la fantàstica amb escenes romàntiques narrades amb un vocabulari fàcil de llegir per a un públic jove dels 15 als 30 anys. Un fenomen que ja comparen amb altres best-sellers com Harry Potter o Black Water. La novel·la se situa en un món de fantasia, l’Acadèmia de Guerra Basgiath, en la qual diversos joves aprenen a ser genets de dracs. “Ha estat un boom. Els lectors estan molt assabentats de les novetats literàries gràcies a l’impacte de les xarxes socials”, comenta Héctor Guiu, encarregat d’Abacus Cooperativa.