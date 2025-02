Festival solidari a Lleida amb companyies afectades per la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre Municipal de l’Escorxador acollirà el pròxim 9 de febrer el Festival Do/aNA CULTURA, una iniciativa solidària per ajudar les companyies d’arts escèniques afectades per la dana al País Valencià. L’esdeveniment naix del compromís del sector teatral de Lleida i de la Paeria per donar suport als professionals que han vist com el temporal va destruir material tècnic, escenografies i vestuari, dificultant-ne la recuperació.

Així, tots els fons recaptats es destinaran íntegrament a ajudar les companyies de teatre per a públic infantil i juvenil afectades. Hi ha tres tarifes diferents per a les entrades solidàries: 5 € (accés només als espectacles del pati), 8 € (accés al pati i a un espectacle de la sala 2) i 12 € (accés al pati i a un espectacle de la sala 1).

La programació de diumenge al matí inclou Pigs de Campi Qui Pugui; Nets, de Fadunito; Transhumància, de Xip Xap Teatre; The Party, d’Inhabitants, i Kuntur, del Centre de Titelles de Lleida. A la tarda estan previstos Pinnochio, de La Baldufa; Rats, de Campi Qui Pugui; Testament, de Zum Zum Teatre, i un espectacle d’una companyia valenciana encara per confirmar.

També hi haurà activitats permanents durant tot el festival al pati de l’Escorxador amb Xics del Xurrac, de Tombs Creatius, i un espai de lectura amb el Genet Blau al vestíbul.