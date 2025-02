Una jove de Lleida, a la Reial Filharmònica d'Estocolm

Publicat per J. B. Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan tenia 7 anys, Sabina Aran va veure tocar un dia el fagot a la germana gran d’una amiga i es va enamorar immediatament d’aquest singular instrument de vent. “Aquell trasto tan gran i amb un so greu em va cridar l’atenció. Havia de ser el meu instrument!”, recordava aquesta jove lleidatana de 23 anys, de visita aquesta setmana durant tot just quatre dies a la seua ciutat natal. I és que des de l’estiu passat viu a Suècia després de guanyar una plaça d’academista de fagot a la prestigiosa Reial Orquesta Filharmònica d’Estocolm. No va ser tasca fàcil. La intèrpret lleidatana va superar en diverses proves uns seixanta aspirants procedents d’arreu del món. Aran va explicar que “l’academista, una figura per a músics joves habitual en formacions del nord d’Europa, toca durant un any amb l’orquestra i, a més, rep formació pedagògica musical a la mateixa acadèmia de la institució”. La jove està encantada amb aquesta experiència, un nou pas en una carrera marcada per èxits. Va finalitzar els estudis al Conservatori de Lleida amb el premi extraordinari en fagot. Va seguir la seua formació a l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), on el 2023 va obtenir matrícula d’honor. I el curs passat va accedir a un exclusiu màster d’interpretació a la Reial Acadèmia de Música de Dinamarca, a Copenhaguen, després de superar també unes exigents proves. Ara, la seua vida s’ha traslladat de la capital danesa a la sueca. “En el món de la música, és normal anar a l’estranger. Al nord d’Europa hi ha més oportunitats que aquí, recolzen més la cultura”, va lamentar. De fet, la seua carrera professional no ha fet més que començar. Fa uns dies també va guanyar una audició (pas previ per a una plaça fixa) a la Sinfonietta de Jönköping, a prop de Göteborg, al sud de Suècia. “Malgrat la falta de sol a l’hivern, m’agraden els països nòrdics. És una altra cultura a la qual adaptar-se i ja estic aprenent suec!”, va afirmar somrient.