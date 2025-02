Kendrick Lamar s’imposa en uns Grammy que atorguen a Beyoncé el seu anhelat àlbum de l’any

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Kendrick Lamar es va convertir de manera inesperada en l’artista amb més guardons de la 67è edició dels Grammy en rebre cinc reconeixements per part de l’Acadèmia de l’Enregistrament que van atorgar a Beyoncé el seu anhelat premi a àlbum de l’any amb 'Cowboy Carter'. El cantant californià es va imposar amb el seu tema 'Not Like Us' en dos de les categories reines: enregistrament de l’any i cançó de l’any, que se sumen a millor actuació de rap, millor cançó de rap i millor vídeo musical.

Beyoncé, per la seua part, va tornar a fer història i va triomfar en les categories de millor àlbum country i millor actuació country d’un duet per 'II MOST WANTED', al costat de Miley Cyrus. Taylor Swift se’n va anar amb les mans buides malgrat les sis nominacions a què optava pel seu últim àlbum 'THE TORTURED POETS DEPARTMENT', igual com Billie Eilish, que partia com una de les favorites de l’edició. La britànica Charli xcx va obtenir tres gramòfons per 'Brat'. El fenomen Chappell Roan es va coronar com la millor artista nova, en una terna que també considerava a Sabrina Carpenter i la rapera Doechii, i en una poderosa intervenció va exigir a les discogràfiques dignificar les condicions dels artistes emergents.

Una gala amb caires polítics i incendis

La gala va recaptar 7 milions de dòlars per als damnificats pels devastadors incendis de Los Angeles i va ser atapeïda de mostres de suport al personal de socors que va combatre els focs per tres setmanes. Lamar, oriünd de l’estat de Califòrnia, va recordar en el seu discurs els llocs del comtat de Los Angeles com "un veritable testimoni" que es continua restaurant la ciutat de manera col·lectiva. També Lady Gaga i Bruno Mars van honrar les víctimes en interpretar 'Califòrnia dreamin', una oda a l’Estat Daurat abans de guanyar el Grammy a millor actuació pop en duo per 'Die With a Smile'.