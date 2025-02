Arnau Vilaró, al mercat de la Berlinale després de l'èxit d''Alcarràs'

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Arnau Vilaró (Bellvís, 1986), coguionista de la pel·lícula Alcarràs juntament amb la directora Carla Simon, tornarà la setmana que ve al Festival de Cine de Berlín amb el projecte sota el braç de la que serà la seua primera pel·lícula com a director, Els homes i els dies, que té previst rodar al llarg d’aquest any. Després de l’èxit aconseguit fa tres anys a la Berlinale –Alcarràs es va convertir en el primer film espanyol a guanyar l’Os d’Or–, Vilaró participarà ara en el European Film Market a la capital alemanya buscant partners per produir la seua primera incursió en la direcció cinematogràfica, Els homes i els dies, un guió basat en els diaris de l’escriptor i filòleg barceloní David Vilaseca (1964-2010), una història que explora la recerca de la identitat, l’amor i la pertinença en un moment clau de la Barcelona del 1992.

D’altra banda, quatre produccions catalanes formaran part de la selecció de la 75 Berlinale, del 13 al 23 de febrer. Es tracta de Sorda, d’Eva Libertad, que s’estrenarà a la secció Berlinale Panorama; Casi septiembre, de Lucía G. Romero, que competirà a Berlinale Shorts; la coproducció danesa i catalana Només en la terra, de Robin Petré, i Juanita, de Karen Joaquín i Uliane Tatit, a la secció Generation Kplus.

A més, en el Berlinale Talent Project Market s’han seleccionat dos projectes catalans –Catorze de març i Muerte en Torrevieja–, i en el Berlinale Series Market tres més: Aigües de foscor, La roda i Asuntos Internos.