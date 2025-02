El rei i la reina dels Grammy

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Kendrick Lamar es va convertir diumenge a Los Angeles (matinada d’ahir a Espanya) en l’artista amb més guardons de la 67 edició dels premis Grammy al rebre cinc reconeixements per part de l’Acadèmia de la Gravació, que va atorgar a Beyoncé el seu anhelat premi a àlbum de l’any amb Cowboy Carter. El cantant californià es va imposar amb el seu tema Not Like Us en dos de les categories reines: enregistrament de l’any i cançó de l’any, que se sumen a millor actuació, cançó i vídeo musical de rap. Beyoncé, per la seua part, va tornar a fer història i va triomfar en les categories de millor àlbum country i millor actuació country d’un duo per II most wanted, juntament amb Miley Cyrus.

Taylor Swift se’n va anar amb les mans buides malgrat les sis nominacions a què optava pel seu últim àlbum, The Tortured Poets Department, igual com Billie Eilish, que partia com una de les favorites de l’edició. La britànica Charli xcx va obtenir tres gramòfons per Brat. El fenomen Chappell Roan, que es va coronar com la millor artista nova, va exigir a les discogràfiques dignificar les condicions dels artistes emergents.

La gala va recaptar 7 milions de dòlars per als damnificats pels incendis de Los Angeles i va estar plena de mostres de suport al personal de socors que va combatre els focs. També Lady Gaga i Bruno Mars van honrar les víctimes a l’interpretar California dreamin’ abans de guanyar el Grammy a millor actuació pop en duo per Die With a Smile. A més, Gaga va aprofitar el seu altaveu per reivindicar el dret de les persones trans i el poder de la música per unir les persones.

Shakira, que es va alçar amb el premi a millor àlbum de pop llatí per Las mujeres ya no lloran, es va sumar a les nombroses crítiques contra les deportacions massives engegades per Donald Trump. “Vull dedicar aquest premi a tots els meus germans i germanes immigrants en aquest país. Sou estimats, valeu la pena i sempre lluitaré per vosaltres”, va declarar Shakira entre els aplaudiments i crits de joia del públic. Per la seua part, Alicia Keys, condecorada amb el Grammy a l’impacte global, va fer referència a l’ordre executiva que va firmar Trump sobre el reconeixement únic de dos gèneres: masculí i femení, deixant de banda la comunitat trans: “La diversitat, equitat i inclusió (DEI) no és una amenaça sinó un regal”, va dir, entre aplaudiments.

El polèmic Kanye West i la seua esposa gairebé nua donen la nota

El polèmic raper Kanye West i la seua dona, Bianca Censori, van sorprendre a la gala dels Grammy al posar ella a la catifa roja amb un minivestit transparent que la mostrava completament nua. Quan la parella va arribar a la catifa roja, els dos lluïen abillaments en color negre. Censori estava embolicada en un abric de pell de coll alt que agafava frontalment. La model australiana es va desposseir llavors de l’abric per revelar que portava un minivestit totalment transparent de tela de malla i sense roba interior, la qual cosa deixava al descobert tot el seu cos nu. Segons mitjans nord-americans, després de l’aparició a la catifa roja, ningú va veure West i Censori a dins del recinte de la gala.