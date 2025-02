Roba Estesa diu adeu després de més de 10 anys de trajectòria

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

ACN Barcelona - Roba Estesa posa punt i final a més d’una dècada de música i ha anunciat que aquest any faran la seva última gira que conclourà divendres 12 de desembre amb el concert ‘L’última estesa’ a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. La banda ha assenyalat en un comunicat que aquest serà “un concert per celebrar els records, les cançons, els riures i també les petites resistències que ens fan ser qui som”. Les entrades per ‘L’última estesa’ es posen a la venda el 5 de febrer a les 12h a través de la web del grup i de la sala. Roba Estesa ha publicat quatre àlbums d’estudi i un EP, el darrer disc de tots ‘De lo bo, lo millor’ (Halley Records).“Durant més de deu anys hem estès la roba perquè tothom la veiés, perquè tothom ens pogués escoltar. Hem fet cançons de les històries que hem heretat i les hem convertit en un acte de resistència”, ha indicat Roba Estesa a través del seu compte d'Instagram.

El grup agraeix al públic que hagi estès amb elles aquesta roba: “Perquè la roba es recull, però les cançons es queden. Que les històries continuïn i que no deixem mai de parlar del que ens importa”, han conclòs.

En la seva trajectòria han publicat quatre àlbums d’estudi i un EP, el darrer disc de tots ‘De lo bo, lo millor’ (Halley Records) publicat l’any passat. Entre les seves cançons més populars: ‘Una altra ronda’, ‘Viu’, ‘La nit és nostra’, ‘Cant de lluita’ o ‘Les criades’.

El segell Halley Records ha remarcat que Roba Estesa “van ser el primer grup de música català format íntegrament per dones i identitats dissidents en tenir reconeixement mediàtic, però també de la indústria i del públic. Van ser precursores en articular un discurs feminista ‘queer’ combatiu i incòmode, en un moment en què aquesta lluita no estava tan establerta ni ningú n’era tan conscient”.