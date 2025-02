Jaume Cabré parla del seu Alzheimer en un documental

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escriptor Jaume Cabré ha revelat que té Alzheimer en el documental Jaume Cabré, la música de les paraules, dirigit per Antoni Verdaguer i coproduït per Ikiru Films i 3Cat, entre d’altres. El documental repassa la vida i l’obra de l’escriptor, de 77 anys, a partir del testimoni d’amics, editors, escriptors, acadèmics i músics. Cabré és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, catedràtic d’ensenyament mitjà en excedència i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. El 2010 va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium, té la Creu de Sant Jordi, i el 2017 va ser reconegut amb el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. El 2011 va publicar Jo confesso, en la qual el protagonista, Adrià Ardèvol, té Alzheimer.