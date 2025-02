La Diputació difondrà el fons documental de Pedrolo a Concabella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputació de Lleida impulsarà el tractament del fons documental de l’escriptor Manuel de Pedrolo (1918-1990) que es conserva al castell de Concabella, a la Segarra natal de l’autor de Mecanoscrit del segon origen, la qual cosa implica la seua catalogació i posterior restauració i digitalització per maximitzar-ne la difusió. La corporació provincial va informar ahir que el seu Servei d’Arxius, Estudis i Informació ha iniciat una intervenció arxivística professional del fons documental de Pedrolo, allotjat al castell de Concabella, que allotja l’Espai Pedrolo així com els centres d’interpretació dels Castells de Sió i Els Secans de Lleida.

Amb aquesta primera actuació es portarà a terme l’inventari, la classificació i la descripció del fons amb l’objectiu de poder donar el màxim de publicitat al seu contingut mitjançant un catàleg públic. El projecte contempla l’anàlisi de tota aquella documentació que encara no ha estat inventariada, així com la que ha anat reunint la filla de l’escriptor, Adelais de Pedrolo, en referència al seu pare.

Entre la documentació no inventariada, destaquen dos Llibres de Família dels Pedrolo, que arranquen a començaments del segle XVI i que tenen una gran importància arran del pes que tenia aquesta saga familiar en aquells moments i aquell entorn geogràfic.

Aquests dos volums inclouen documents que s’ocupen, bàsicament, de la casa i del patrimoni econòmic d’una família generació rere de generació i que poden ser d’utilitat a l’hora d’estudiar la història social i econòmica del període i, en particular, d’un dels seus vessants més opacs, el de la política local o de faccions.

Per tant, es posa en marxa un pla de revisió d’un primer treball del fons iniciat per la filla de Pedrolo, que s’acabarà d’inventariar, es classificarà i s’editarà un catàleg per a la posterior difusió de la documentació. Finalment, la Diputació encarregarà la restauració i digitalització dels esmentats Llibres de Família perquè puguin ser consultats de manera oberta.

Des de la Diputació també es va recordar que aquesta intervenció arriba després de la sol·licitud de Concabella, entitat municipal descentralitzada dels Plans de Sió, de comptar amb el seu assessorament tècnic i col·laboració en el tractament arxivístic del fons documental de l’escriptor de l’Aranyó.