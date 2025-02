Arsèguel, en un film musical de cançons antifranquistes

Alguns dels protagonistes del documental que rememora la lluita antifranquista als anys 60. - BEGIN AGAIN FILMS

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Arsèguel, a l’Alt Urgell, és un dels paisatges en els quals s’ha rodat la pel·lícula documental La Marsellesa de los borrachos, òpera prima de Pablo Gil Rituerto en la qual recupera la veu de les cançons populars de la lluita antifranquista. Després de projectar-se en festivals com la Seminci de Valladolid i l’In-Edit de Barcelona, el film s’estrenarà a les pantalles comercials el proper 14 de febrer, a Lleida a Screenbox. Un dels artistes que participen en el documental és el músic, investigador i divulgador del folklore i el cançoner popular català del Pirineu Artur Blasco, que aporta el seu coneixement sobre aquest tipus de cançons elaborat durant dècades de viatges per tots els pobles del Pirineu català rescatant de l’oblit més de 1.600 temes de la memòria oral.

La pel·lícula, en la qual també apareixen artistes com Maria Arnal, Marcel Bagés i Nacho Vegas, entre molts altres, es va rodar a més en escenaris de Barcelona, Madrid, Vigo o Bilbao, Torí (Itàlia) i la Guingueta d’Ix, el municipi de l’Alta Cerdanya fronterer amb Puigcerdà.

El film trasllada l’espectador els anys seixanta, quan un grup de joves italians va arriscar tot en un viatge clandestí per la Península espanyola per gravar les veus d’un poble que lluitava per la seua llibertat i contra la dictadura de Franco.