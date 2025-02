I el Goya és per a...

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

La trenta-novena edició de la gala dels Premis Goya se celebrarà avui dissabte a Granada, on ja està tot a punt per acollir l’entrega dels màxims guardons del cine espanyol. Els Goya aquest 2025 estaran presentats per Maribel Verdú i Leonor Watling; hi actuaran Amaral, Rigoberta Bandini i Lola Índigo, entre altres artistes; i retran homenatge a Aitana Sánchez-Gijón (Goya d’Honor) i a Richard Gere (Goya Internacional). Un esdeveniment que començarà amb la catifa roja i acabarà amb la foto dels guanyadors. Qui serà? Guanyarà El 47 el Goya a la millor pel·lícula com indiquen els pronòstics o hi haurà sorpresa? I Tilda Swinton o Julianne Moore, el Goya a la millor actriu? Per cert, cap de les dos no assistirà a la festa per “problemes d’agenda”. I, sobretot, tindrà premi Emilia Pérez, amb tota la polèmica? (vegeu el desglossament).

A favor que guanyi la pel·lícula de Marcel Barrena, El 47 –14 nominacions, la que més–, juga la seua trajectòria, premis Forqué i Gaudí, i la història: la lluita veïnal als anys 70 del barri de Torre Baró (Barcelona) per un habitatge i condicions de vida dignes, just quan l’habitatge és el problema primordial del país. D’altra banda, els punts forts de Casa en flames, de Dani de la Orden, són els actors i actrius, encapçalats per Emma Vilarasau, i fins i tot el seu guionista, Eduard Sola. Ve de guanyar el premi Feroz a la millor comèdia, així que no se la pot descartar.

Podria ser que els i les votants de l’Acadèmia donin un segon reconeixement a Segundo premi,o d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, després d’haver estat l’elegida per representar Espanya en les preseleccions dels Oscars, encara que no va passar el filtre.

També va molt bé a taquilla el thriller d’Arantxa Echevarría (La infiltrada, 13 nominacions) sobre una agent de la policia nacional que es cola fins a les vísceres de la banda terrorista ETA. I la sorpresa, La estrella azul. Una pel·lícula humil que ha agradat molt a la crítica i que ha anat formant un públic fidel.

Dos estrelles mundials com Tilda Swinton i Julianne Moore aspiren el Goya perquè són les protagonistes de La habitación de al lado i, encara que només sigui per la seua brillantor internacional, sonen com a favorites. Les opcions de Carolina Yuste i Emma Vilarassau han anat pujant, malgrat que la sorpresa aquí seria Patricia López Arnaiz pel seu (impressionant) treball a Los destellos.

És possiblement la categoria que sorprendà menys. Gairebé ningú dubta que Eduard Fernández s’emportarà el Goya pel seu paper a Marco i, si bé no està nominat per a això, és a més el protagonista d’El 47. Per si no estigués del tot clar el seu paper de gran favorit, ha ja guanyat tots els premis, del Forqué al Feroz i passant pel Gaudí.

Una categoria oberta, encara que Arantxa Echevarría (La infiltrada) sembla que ha agafat força per com aborda la història d’una polícia infiltrada a ETA i tots els conflictes, exteriors i interiors, que això provoca. Aquí, tanmateix, l’Acadèmia del Cine podria premiar Pedro Almodóvar per La habitación de al lado, que no aspira a millor pel·lícula malgrat haver triomfat en l’últim festival de Venècia.

El cineasta manxec tampoc no acudirà als Goya a Granada per haver patit “un accident domèstic”, segons van confirmar ahir fonts properes al director.

Gascón anuncia el seu silenci per no danyar al film ‘Emilia Pérez’

L’actriu Karla Sofía Gascón, que dijous ja va dir que no acudiria a la gala, va anunciar ahir a Instagram que no tornarà a parlar més per no danyar la pel·lícula Emilia Pérez i va demanar perdó “als qui han estat ferits en aquest camí”. L’actriu trans, embolicada en una polèmica per uns missatges racistes publicats a X fa diversos anys, va prendre aquesta decisió després de les últimes declaracions del director del film, Jacques Audiard, en les quals va acusar Gascón d’estar sumida en una “actitud autodestructiva” i els seus tuits, d’“inexcusables”. Gascón va justificar el seu silenci “per la pel·lícula, pel Jacques, per l’elenc, per l’increïble equip que s’ho mereix i per la bonica aventura que hem viscut tots junts. Esperem que el silenci permeti a la cinta ser apreciada pel que és, una bonica oda a l’amor i a la diferència”.