El romànic de la Vall de Boí estrena la realitat virtual al complir 900 anys

L'Any Taüll, que commemora el 900 aniversari de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria a la Vall de Boí, va acabar ahir amb la renovació del Centre d'Interpretació del Romànic d'Erill la Vall i una activitat de realitat virtual com a proposta estrella que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va ser el primer a experimentar.

Nou segles després de la seua consagració, les esglésies romàniques de Sant Climent de Taüll i Santa Maria d’Erill la Vall es troben avui dia més vives que mai. L’Any Taüll, que tenia com a objectiu commemorar el 900 aniversari de l’acte litúrgic d’aquests dos espais, va acabar formalment ahir a la Vall de Boí amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Juntament amb l’alcaldessa del municipi, Sònia Bruguera, i altres autoritats, van visitar les esglésies i el Centre d’Interpretació del Romànic d’Erill la Vall, que va estrenar museografia i una experiència de realitat virtual. “Preservar el patrimoni i compartir l’estima per ell formen part de la nostra manera de fer i de ser”, va assegurar Illa, que també va recordar el bisbe Ramon Guillem, encarregat de consagrar les esglésies l’any 1123.

L’Any Taüll va arrancar el desembre del 2023 i va programar nombroses propostes de difusió, investigació i preservació del patrimoni. Entre les actuacions més destacades es troben la restauració del fragment de pintura mural de l’església de Santa Maria de Taüll i de les lipsanoteques (reliquiaris) de Sant Climent; la publicació de Corpus Taüll (un arxiu digital de consulta oberta que recopila tota la documentació en relació amb el seu temple) i el pòdcast 900 anys Taüll. També es va reeditar la guia Les esglésies romàniques de la Vall de Boí; i el municipi va ser escenari a l’abril d’una nova edició de Lleida Canta pel Romànic, en la qual van participar 28 corals, i d’una trobada d’urban sketchers. Enguany es compleixen 25 anys des de la declaració de les esglésies romàniques de la Vall de Boí com a patrimoni mundial de la Unesco, efemèride que “portarà nous reptes per plantejar” aviat, segons va afirmar l’alcaldessa, Sònia Bruguera.

La tecnologia punta en tres dimensions permet viatjar en el temps

El Centre d’Interpretació del Romànic d’Erill la Vall, que estava tancat des de la tardor passada per remodelació, va reobrir ahir per presentar el seu nou projecte, Els ulls de la història. Una mirada immersiva al patrimoni català, impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Es tracta d’un espai renovat de museografia (que inclou recreacions tàctils de les esglésies de la vall i una proposta interactiva per als més petits) i una activitat de realitat virtual en la qual el president Illa va ser el primer a submergir-s’hi. És un projecte pioner a nivell internacional que inclou relats i tecnologies immersives d’avantguarda, amb l’objectiu que el visitant pugui experimentar la història i el patrimoni arquitectònic i immaterial (com les falles) des de dins i amb una mirada integral del territori. “Hem posat en relleu l’experiència vivencial, no es tracta de només veure el patrimoni, sinó de viure’l i formar-ne part”, va explicar Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat. “Estic convençut que viatjareu en el temps al veure com van ser aquestes esglésies i aquesta vall en el seu dia”, va afegir.El 2024 es van inaugurar les representacions virtuals del conjunt rupestre de La Roca dels Moros (el Cogul) i La Cartoixa d’Escaladei (la Morera de Montsant) i aquest any hi ha previstes la del Castell de Miravet i el monestir de Sant Pere de Rodes.