La Càtedra Emili Pujol de Cervera es cancel·la després de 43 edicions

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació d'Amics de la Música de Cervera, organitzadora de la Càtedra Cervera Emili Pujol, ha anunciat que la cita no es celebrarà el pròxim juliol. La Càtedra es cancel·la d'aquesta manera després de 43 edicions. Els organitzadors, que han fet públic un comunicat, argumenten que "tot i els esforços per garantir-ne la continuïtat, enguany no es donen les condicions de confiança i estabilitat necessàries per mantenir els estàndards de qualitat que l'associació sempre ha defensat".

Els organitzadors afegeixen que es tracta "'d'una aturada". "No és un comiat, sinó una oportunitat per repensar el futur del projecte", conclou el comunicat.

La Càtedra Emili Pujol de Cervera inclou un curs, un festival de música i una fira de lutiers.

Ampliarem la informació