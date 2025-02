Un cicle de set concerts conforma el programa del primer Festival de Música Espiritual de les terres de Lleida

Publicat per Redacció / acn Imatges: Roger Barragán-Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Horitzons 2050 ha presentat el primer Festival de Música Espiritual de les terres de Lleida, que tindrà lloc entre l’església de Sant Llorenç, la Catedral Nova, l’Auditori Enric Granados i l’Espai Orfeó del 5 de març al 25 d’abril. ‘De llum i tenebres’, el festival comptarà amb un total de 7 concerts a preus “assequibles” i un de gratuït per atansar el gènere clàssic al gran públic. Antoni Gelonch, president de la fundació, ha destacat que pretenen oferir “temps i espai per poder respondre a preguntes formulades per la humanitat” amb una proposta que comptarà amb l’Ensemble Cristóbal de Morales, recentment premiat per la revista Enderrock, entre d’altres.

L’Ensemble Cristóbal de Morales recorrerà ‘El camí de l’Ars nova al Renaixement’, és a dir, des de la Missa de Barcelona fins a Dunstable i el naixement de l’escola franco-flamenca, en la primera parada de ‘Llum i tenebres’, que es podrà escoltar a l’església de Sant Llorenç el pròxim 5 de març. El director del certamen, Jordi Armengol, ha destacat que és un programa que abasta 250 anys d’una música que no s’acostuma a interpretar pel gran públic ja que és de l’època anterior al Barroc. És la música de la darrera època de l’Edat Mitjana (Gòtica) i s’arribarà fins al Renaixement, amb grans polifonistes europeus.

El concert del 13 de març servirà per tornar a escoltar el recent inaugurat orgue de la Catedral de Lleida amb música del Barroc i peces de Bach al centre del programa. Anirà a càrrec de l’organista mallorquí Tomeu Mut en una actuació que serà de caire gratuït per tal d’acostar el festival al gran públic. En aquest sentit, Antoni Gelonch ha fet una reivindicació per potenciar aquest orgue no només per les eucaristies sinó també en la vessant de la difusió i educació musical.

El fortepianista Roger Illa amb Les set Paraules de Crist a la Creu de J. Haydn, i el Cor de Cambra de l’Orfeó Lleidatà acompanyat de l’organista Miquel González amb Catedrals de So, sota la direcció de Pol Pastor, es desplegaran a la Catedral Nova, l’Espai Orfeó i l’església de Sant Llorenç, els dies 13, 26 i 31, respectivament. L’Auditori Enric Granados esdevindrà l’escenari dels dos primers concerts del mes d’abril, que no són altres que Stabat Mater, a càrrec de la Camerata Granados, i Un clam interreligiós per la pau, interpretat pel Cor de Cambra de l’Auditori i l’Orquestra Simfònica del Vallès, entre d’altres. La Missa de Glòria de Pau Casals amb la Coral Carmina i el director Daniel Mestre al capdavant tancarà el cicle el divendres 25 d’abril a l’església de Sant Llorenç. Els preus dels concerts oscil·len entre els 22 i els 10 euros.