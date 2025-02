Nou single de la banda lleidatana Sexenni abans de publicar l'àlbum 'Joc de nens'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La banda lleidatana Sexenni llançarà aquest divendres a les plataformes digitals la cançó Mòbil, claus i cartera, l’últim single abans de la publicació el proper dia 28 del seu nou àlbum, Joc de nens, que presentaran just el dia anterior en un concert a la Sala Apolo de Barcelona. Després de publicar els discos Retrats (2022) i Supernova (2023), el sextet de Lleida no ha parat de generar èxits, com De Lao, Supernova, La Faràndula i el seu Remix amb una de les discjòqueis més cotitzades del país, DJ Trapella, o Grup de Pop, un tema al costat de The Tyets.

Sexenni va avançar fa poc El Club de la Sisena Hora, una cúmbia amb producció pop que va sorprendre els fans dels lleidatans. Ara presenten Mòbil, claus i cartera, el seu nou single, que transmet l’alegria de retrobar-se amb els amics de sempre. A través de la imatge de preparar-se per sortir de casa i comprovar que ho portem tot a sobre –el mòbil, les claus i la cartera–, Sexenni apel·len a una nostàlgia que, en lloc de tristesa, és alegre i encantadora.

Aquest llançament arribarà acompanyat d’un videoclip dirigit per Alba Muñoz, directora habitual dels clips del grup, en el qual s’explica la història del retrobament d’un grup d’amics ofegats per primera vegada en la rutina de la vida adulta.