“A Ponent sempre ens han mimat molt des del principi”

Fa setmanes que ja no queden entrades per disfrutar del concert d’Els Pets d’aquest dissabte vinent a la Llotja de Lleida (21.00 h). “És que a Ponent sempre ens han mimat molt des de l’inici del grup”, va justificar a SEGRE Joan Reig, el popular bateria del no menys famós trio de Constantí. Juntament amb Lluís Gavaldà i Rafal Falin Cáceres, acaben d’arrancar la gira Cantant les quaranta, per celebrar els 40 anys de trajectòria a sobre dels escenaris. Reig té clar quines són les claus de l’èxit d’Els Pets: “Ens estimem molt i també discutim molt..., però som amics, un grup d’amics, abans que músics”, va revelar el músic amb el seu típic punt d’ironia. Això sí, “el secret principal és la gent, el públic; segueixen gastant-se els diners per venir a veure’t i escoltar-te sense necessitat de fer cap truc de màgia, malgrat el canvi generacional. La veritat és que hem sabut incorporar les noves generacions i als concerts pots veure fins i tot l’avi amb el seu net”.

A Cantant les quaranta, Els Pets s’han atrevit a seleccionar quatre entre els seus tretze discos d’estudi (Calla i balla, del 1991; Bon dia, del 1997; Agost, del 2004; i Som, del 2018) per a una gira molt singular, ja que a cada concert només interpretaran les cançons de dos dels discos. En la seua actuació a la Llotja tenen previst interpretar els temes del Bon dia i Agost. “Hi ha ciutats en les quals n’han contractat dos bolos amb dos repertoris diferents i molta gent repeteix”, va comentar Reig, que va afegir que “afortunadament omplim en tots els concerts”.

El trio de Constantí va justificar l’elecció d’aquests quatre títols perquè “creiem que són els àlbums que marquen d’una manera més fidel l’evolució artística d’aquestes quatre dècades, que ens ha portat a poder celebrar aquest aniversari amb tan bona salut”. Encara que acabats de superar ja els seixanta anys, els components d’Els Pets no es cansen de la carretera. “És veritat que cada vegada es fa més costerut, conduir de nit..., però ens dosifiquem, ja no fem setanta bolos com abans”, va assegurar Reig.

El bateria va revelar un altre secret de l’èxit: “Dosificar-nos a nivell personal i professional sense saturar el personal.” Però, esclar, no poden deixar els escenaris: “La vida comença a anar costa avall, però aquest és el nostre ofici, és una feina que et rejoveneix, l’escenari és com una droga.”