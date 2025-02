Blaumut i Manu Guix encapçalen el Festival Saó de Música 2025 a Bellvís

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Blaumut i Manu Guix són els caps de cartell de la segona edició del Festival Saó de música de Bellvís, que se celebrarà entre els dies 8 de març i 26 d'abril. El festival comptarà també amb les actuacions del grup de Sidamon I-Nuits, del músic irlandès establert a les Garrigues, Brian Caffrey, i de Vi Blanc. Tots els concerts són acústics i de petit format i tindran lloc a les 10 de la nit a la sala polivalent Casal Cultural Sebastià Serrano del municipi. El president de la Diputació de Lleida i regidor de Cultura de Bellvís, Joan Talarn, i l'alcaldessa de Bellvís, Sílvia Escalé, han presentat aquest dijous el programa del certamen.

L'alcaldessa de Bellvís, Sílvia Escalé, i el president de la Diputació de Lleida i regidor de Cultura de Bellvís, Joan Talarn, a la presentació del Festival Saó de música.Cedida per la Diputació de Lleida

Sílvia Escalé ha explicat que "plantegem el festival com una oportunitat per acostar la música a pobles rurals com el nostre, i que sigui en un espai més íntim, on la gent se senti més a prop dels músics". Ha recordat que l'any passat el festival va ser tot un èxit i que es van vendre un centenar d'abonaments.

De la seva banda, Joan Talarn ha destacat que "hi haurà grups top, tant de territori com a nivell nacional, amb la presència de Vi Blanc, Brian Caffrey i I-Nuits, i dos molt reconeguts, com Manu Guix, que actuarà en un format més íntim i Blaumut, que es presentarà amb tota la seva banda i que oferirà el magnífic disc que acaba de publicar"

El Festival s’iniciarà el dia 8 de març amb l'actuació de 'Vi Blanc', un grup nascut de l'antiga 'L'Anònima Orquestra', que es mou entre els ritmes dels blues, soul, funk i la fusió del jazz, i que està format per sis músics: Brauli Navarro (saxofonista), Júlia Alexander (guitarrista), Robert Gibert (baixista i corista), Àngel Pauls (bateria), Laura Roure (cantant soprano) i Tania Gabel (cantant mezzosoprano).

Seguirà, el 15 de març, amb la presència de l'autor, intèrpret, compositor i director de musicals, Manu Guix, que oferirà —en format acústic (veu i piano)— un repàs a la seva discografia. Brian Caffrey actuarà, acompanyat del seu grup, el dia 5 d’abril, on presentarà les cançons que conformen el seu nou àlbum amb un repàs als temes més coneguts de la seva trajectòria musical.

La presència lleidatana tindrà continuïtat amb el grup de Sidamon, I-Nuits. Serà en una cita el 12 d'abril en què el grup presentarà la seva proposta musical propera al pop-rock independent amb lletres que reivindiquen el poder de la dona amb missatges en clau feminista.

El Festival clourà amb l'actuació de Blaumut, autors de cançons tan conegudes com 'Pa amb oli i sal', 'Bicicletes' o 'Vint-i-un botons'. El grup presentarà a Bellvís el seu sisè disc d'estudi 'Abisme'.

Les entrades del Saó de música es poden adquirir a l'Ajuntament de Bellvís i a la Biblioteca. L'abonament als cinc concerts tindrà un preu de 40 euros. Les entrades individuals per concerts sortiran a la venda la setmana prèvia a cada concert.