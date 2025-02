Cervera es queda sense Càtedra Emili Pujol després de 43 anys

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La Càtedra Cervera Emili Pujol, un dels esdeveniments de música clàssica més importants de Ponent, deixa de celebrar-se aquest any després de 43 edicions. L’organització, l’Associació d’Amics de la Música de Cervera, ho va fer públic ahir a través d’un comunicat. El certamen se celebrava cada any a l’estiu durant dos setmanes a la capital de la Segarra. S’havia consolidat com un referent cultural, que incloïa el Curs Internacional de Música més antic de l’Estat espanyol, la Fira de Lutiers més important del sud d’Europa i el Festival Internacional de Música, amb prestigiosos artistes de diversos països. La presidenta de l’Associació d’Amics de la Música, Estefania Balcells, va explicar ahir que malgrat els esforços per garantir-ne la continuïtat “hi ha molts problemes de relació de confiança amb la Paeria, acusacions, qüestions burocràtiques i de procediments que no ens permeten organitzar un esdeveniment d’aquesta envergadura”. Balcells va voler recordar que els organitzadors assumeixen la Càtedra de forma desinteressada: “No és la nostra feina, cal tenir molta energia i no la tenim perquè no es compleixen les condicions de confiança necessàries.”

En el comunicat assenyalen que el projecte ha contribuït de forma significativa al teixit cultural, social i econòmic de Cervera. L’organització precisa que aquesta aturada no significa un adeu, sinó “una oportunitat per reflexionar i treballar en el futur del projecte”.

Per la seua part, l’alcalde Jan Pomés va afirmar que els ha sorprès moltíssim i que “lamentem profundament la decisió”. Va destacar que en l’única i última reunió que van tenir aquest any semblava que la decisió ja estava presa. “Des de la Paeria els vam dir que intentaríem posar els mitjans econòmics i personals dins de les nostres possibilitats perquè pogués tirar endavant”, va indicar. Va afegir que “ens van demanar algunes coses que per a nosaltres eren línies roges que no podíem sobrepassar per qüestions de legalitat”. Segons Pomés, es van oferir a redactar un conveni per simplificar els tràmits per adaptar-se a noves regulacions. “No tanquem la porta. Si canvien d’opinió i volen celebrar-ho, ens trobaran al seu costat”, va concloure.

El Curs de Música més antic i una Fira de Lutiers de referència

Miles d’alumnes i centenars de professors i músics han passat per la Càtedra Cervera Emili Pujol. En l’última edició, el Curs Internacional de Música, el més antic de l’Estat, va reunir fins a 170 estudiants, però en algunes ocasions havien arribat a ser 300. Alumnes procedien de diferents punts de l’Estat espanyol i d’altres països com Alemanya, Itàlia, Romania, la República Txeca o França. L’any passat també es va celebrar la 20a edició de la Fira de Lutiers, una de les més importants del sud d’Europa. Narcís Saladrigues i Roser Trepat van ser els impulsors d’aquesta iniciativa dedicada al guitarrista i compositor Emili Pujol fa 44 anys.