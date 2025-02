Blaumut i Manu Guix, al cartell de la 2a edició del Festival Saó de Bellvís

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Blaumut i Manu Guix encapçalaran la programació musical de la segona edició del Festival Saó de Bellvís, amb un cartell de cinc concerts entre el 8 de març i el 26 d’abril. Així ho van anunciar ahir a Lleida el president de la Diputació i regidor de Cultura de Bellvís, Joan Talarn, i l’alcaldessa d’aquesta localitat del Pla d’Urgell, Sílvia Escalé. El festival combina aquestes actuacions de destacats artistes i grups de l’actual panorama musical català amb la presència lleidatana, com el grup de Sidamon I-Nuits, i el compositor i músic irlandès establert a les Garrigues Brian Caffrey. Els cinc concerts de petit format se celebraran a la sala polivalent del Casal Cultural Sebastià Serrano de Bellvís, sempre a les 22.00 hores.

Escalé va explicar que “plantegem el festival com una oportunitat per atansar la música a poblacions rurals com la nostra, i en un espai més íntim, en el qual la gent se sent més a prop dels músics”. L’alcaldessa va recordar l’èxit de l’any passat, amb la venda inclosa d’un centenar d’abonaments per a tot el festival. Per la seua part, Talarn va destacar un programa “amb grups top, tant del territori com a nivell nacional, amb la presència de Vi Blanc, Brian Caffrey i I-Nuits, i dos molt reconeguts, com Manu Guix, que actuarà en format acústic, i Blaumut, que es presentarà amb tota la banda per interpretar les cançons del magnífic disc que acaba de publicar”. El Festival Saó arrancarà el 8 de març amb Vi Blanc (blues, soul, funk, jazz) i seguirà el 15 de març amb Manu Guix. El 5 d’abril serà el torn del guitarrista i cantant Brian Caffrey, al capdavant de la seua banda; i el 12, la banda I-Nuits (pop-rock). El festival culminarà el 26 d’abril amb Blaumut, amb el seu nou disc, Abisme.