El Turó de la Seu Vella de Lleida podria tenir fins a tres bars amb la nova oferta de restauració

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Informativa de la Capital Cultural i les Oportunitats ha informat aquest divendres sobre la licitació per a la gestió i l’explotació de l’edifici de la Contraguàrdia de la Reina de la Seu Vella destinat a bar restaurant. Segons l'ajuntament, la principal novetat és que el concessionari podrà explotar, a més, altres espais del conjunt monumental de la Seu Vella, de forma temporal: un a la plaça d’Hispanoamèrica i un altre al Baluard del Rei.

La regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, ha explicat que, amb l’ampliació de l’oferta de restauració, “es vol posar en contacte, encara més, la ciutadania amb aquest espai emblemàtic de la ciutat” i convertir-lo en un “nou espai d’oci”.

Bosch ha afegit que l’ampliació de l’oferta de restauració anirà acompanyada de l’organització de més actes i esdeveniments al conjunt monumental per donar-li un impuls.

El concessionari podrà sol·licitar l’explotació d’un, dos o cap dels nous espais, oferint, com a mínim, el servei de bar. Cada espai tindrà 40 metres quadrats per a l’explotació i, en els dos casos, només es preveu l’ús d’instal·lacions desmuntables, tipus caseta de fusta, foodtruck, camió botiga, o remolcs, així com la col·locació de 5 vetlladors.

L’adjudicatari haurà de presentar una proposta en la qual es descriguin els elements desmuntables a instal·lar, la ubicació exacta d’on proposa col·locar els elements, la tipologia de mobiliari dels vetlladors, el període per al qual se sol·licita, l’horari i qualsevol altra informació descriptiva de l’activitat a desenvolupar. La proposta que es presenti caldrà que s’informi favorablement per la Comissió municipal de Patrimoni Cultura, Històric i Artístic, i per la Comissió de Cultura de la Generalitat, en tractar-se d’espais situats dins de l’entorn de la Seu Vella, sens perjudici d’altres informes dels serveis d’urbanisme, llicencies i activitats, o altres serveis de l’Ajuntament.

Bosch ha destacat que en les propostes es tindran en compte l’oferta de productes de proximitat i de l’Horta i els vins de la D.O. Costers del Segre, a més d’un calendari d’activitats gastronòmiques, com a mínim, a l’espai de la Contraguàrdia de la Reina, amb l’objectiu de valorar la gastronomia local i la participació de Lleida en el projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025. També es valorarà la contractació de persones joves vinculades als estudis d’hoteleria, cuina i restauració.

L’import econòmic del contracte es compon d’un cànon mínim de 9.266,37 €/any, el preu de la terrassa adjacent a l’edifici de 2.220 €/any, el preu dels vetlladors que es vulguin instal·lar en la terrassa i el preu per l’explotació addicionals dels altres espais.

L’expedient passarà pel ple ordinari del mes de febrer, prèvia aprovació a la Comissió de Gestió de la Ciutat de dimecres vinent. La previsió és que el contracte es pugui iniciar a finals d’abril, una vegada acabat el contracte amb l’antic concessionari. La durada de la licitació serà de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo per un període màxim de 2 anys més.