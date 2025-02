Cantata multitudinària a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La màgia de Ludwig van Beethoven es va deixar notar ahir a l’Auditori Enric Granados en la tradicional cantata de clausura de la Setmana Cultural del Conservatori i Escola de Música de Lleida. Uns 300 alumnes del centre, entre cantaires i intèrprets de l’orquestra simfònica del Conservatori dirigits per Dolors Ricart, van donar vida a la cantata Món Blau. Es tracta d’una composició que es va estrenar en la setmana cultural de febrer del 2020, composta per l’exalumna del Conservatori Laura Farré Garcia, que amb Món Blau va voler retre llavors homenatge al mestre de Bonn en l’any del 250 aniversari del seu naixement.

De fet, aquest va ser el treball final de grau amb què Farré es va llicenciar a l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Cinc anys després, el Conservatori va recuperar la peça ja que l’esclat de la pandèmia el març del 2020 va impedir una segona interpretació dirigida a alumnes de Primària de Lleida, que aquest any està prevista per al proper mes d’abril. Abans de la cantata, els responsables del centre musical van entregar també els premis als guanyadors de les diferents categories (intèrprets solistes, grups de música de cambra i composició musical) del concurs que convoca cada any el Conservatori i Escola coincidint amb la Setmana Cultural.