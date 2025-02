Nou disc de guitarra del lleidatà José Antonio Chic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El guitarrista i compositor lleidatà José Antonio Chic va llançar dijous passat a les principals plataformes digitals un nou treball discogràfic, titulat Tesoros de la guitarra clásica. Vol. 2.

En aquest àlbum, Chic interpreta una vintena d’obres mestres de la literatura guitarrística de tots els temps, d’entre les quals destaquen cinc composicions del mestre Emili Pujol (1886-1980), el músic, guitarrista i violinista i compositor nascut a la Granadella, del qual Chic està considerat com un dels grans coneixedors i especialistes.

El nou disc del guitarrista lleidatà també inclou interpretacions de cançons populars com El cant dels ocells (al qual Pau Casals va donar fama amb el seu violoncel); tradicionals catalanes com El noi de la mare, o La fille aux cheveux de lin, de Claude Debussy, entre d’altres.

José Antonio Chic, fundador i director de la formació Ensemble XXI, és un reconegut concertista de guitarra i compositor amb una àmplia carrera internacional, que l’ha portat a participar en importants festivals i, com a solista, acompanyant prestigioses orquestres europees.